Jubilados desaparecidos: cómo es la búsqueda de hoy y qué elemento clave no estaba en la camioneta

Ya pasaron 11 días desde la desaparición de Pedro Alberto Kreder (79) y Juana Inés Morales (69) , los jubilados que son buscados intensamente en la provincia de Chubut , pero su paradero continúa siendo un misterio. La única pista concreta sigue siendo el hallazgo de la camioneta en la que se movilizaban, encontrada en una zona inhóspita y de difícil acceso.

La Justicia provincial mantiene abiertas dos hipótesis principales: un posible accidente o una desaparición vinculada a un delito, según precisó el Ministerio Público Fiscal (MPF) en un comunicado emitido este martes.

El jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia , Lucas Cocha , explicó que el vehículo fue hallado a unos 70 kilómetros de Caleta Córdova, fuera de la Ruta 1, en una zona con zanjones y barro, lo que dificultó el acceso de los equipos de rescate. “Estaban en el medio de la nada”, describió el comisario ante la prensa local, destacando que dentro del vehículo se hallaron pertenencias personales de la pareja.

Tras varios días de peritajes, en las últimas horas, los investigadores rompieron una ventana para revisar el interior del vehículo. Determinaron que no había señales de vandalismo , aunque un detalle llamó la atención: faltaban los celulares de Kreder y Morales.

De acuerdo con lo que trascendió, en el interior se encontró ropa, una pava, un termo, una botella de agua, pan de molde, un encendedor y un bidón de combustible , elementos que indicarían que la pareja se detuvo a descansar o a pasar un breve tiempo en la zona.

Nuevo operativo de búsqueda

Desde las 6 de este miércoles, un nuevo operativo de rastrillaje se puso en marcha con el objetivo de dar con el paradero de los dos jubilados. El punto de partida fue el Centro de Instrucción, según confirmaron fuentes que participan del operativo.

La jornada comenzó temprano debido a las condiciones climáticas y la amplia extensión del terreno que se cubrirá. Participan equipos de rescate, bomberos voluntarios, personal policial y brigadistas, que recorren nuevamente la zona de El Sombrero, donde se perdió el rastro de la pareja.

El despliegue incluye perros adiestrados, drones, un helicóptero y cuadrillas a pie, que trabajan divididas por cuadrantes para abarcar la mayor superficie posible. Además, vecinos de la zona se sumaron de manera voluntaria para colaborar con las tareas de búsqueda.