Jubilados desaparecidos en Chubut: cómo es el sumidero natural en el que podrían haber caído

La zona donde desaparecieron los jubilados es un terreno irregular y casi inaccesible. Uno de los guías planteó una escalofriante hipótesis.

Hay una posibilidad de que los jubilados hayan caído en un sumidero natural.

A 12 días de la desaparición de la pareja de jubilados Pedro Kreder (79) y Juana Morales (69) en la zona del Zanjón de Visser, a unos 60 kilómetros de Comodoro Rivadavia, Chubut, la investigación avanza sobre una nueva hipótesis que podría explicar su paradero.

En los primeros días del operativo, los rescatistas encontraron la camioneta en la que se desplazaban en un sumidero, un sector del terreno irregular y de difícil acceso. El guía baqueano Martín Pérez, que colabora en la búsqueda, planteó una escalofriante hipótesis: "¿Y si se los tragó la tierra?". Esto tiene que ver con la posibilidad de que los jubilados hayan caído en un sumidero natural.

Qué es un sumidero natural Un sumidero natural es un terreno irregular y casi inaccesible. Se trata de un agujero que penetra en la tierra, el cual "puede estar tan frágil que se hunde y te podés caer sin saber qué profundidad tienen". Por debajo del sumidero, se suelen generar cavernas o cárcavas.

El área donde desaparecieron Kreder y Morales se caracteriza por la presencia de cañadones y acantilados, además de la inestabilidad del terreno. Por estos motivos, las autoridades de Chubut recomiendan transitar la zona solo con acompañamiento de guías habilitados y previa notificación a los organismos correspondientes.