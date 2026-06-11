Mi Anses sumó una función clave para jubilados: cómo consultar recibos y pagos anteriores

La aplicación Mi Anses permite a jubilados y pensionados consultar recibos de haberes, descargar comprobantes y revisar pagos desde 2021.

Mi Anses ahora permite ver los recibos de sueldo de los jubilados de manera digital.

Los jubilados y pensionados cuentan con una nueva herramienta digital para acceder a información clave sobre sus prestaciones. A través de la aplicación Mi Anses, ahora pueden consultar sus recibos de haberes, descargar comprobantes y revisar pagos anteriores sin necesidad de realizar trámites presenciales.

La funcionalidad está disponible tanto para dispositivos Android como para iPhone y permite gestionar toda la información desde el teléfono móvil mediante el ingreso con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Anses Cómo ver el recibo de sueldo de las jubilaciones en Mi Anses. Brenda Rocha/Shutterstock Qué se puede hacer desde la aplicación Mi Anses Con esta incorporación, los beneficiarios tienen la posibilidad de:

Consultar el último recibo de haberes disponible.

Revisar comprobantes emitidos en años anteriores.

Descargar los recibos en formato digital.

Enviar la documentación al correo electrónico registrado.

Acceder al detalle de los conceptos incluidos en cada liquidación. De esta manera, los usuarios pueden guardar la documentación previsional y acceder a ella cuando lo necesiten, sin depender de gestiones presenciales.

Paso a paso: cómo consultar el recibo de haberes Para acceder a los comprobantes desde la aplicación, es necesario seguir estos pasos: