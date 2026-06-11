Mi Anses sumó una función clave para jubilados: cómo consultar recibos y pagos anteriores
La aplicación Mi Anses permite a jubilados y pensionados consultar recibos de haberes, descargar comprobantes y revisar pagos desde 2021.
Los jubilados y pensionados cuentan con una nueva herramienta digital para acceder a información clave sobre sus prestaciones. A través de la aplicación Mi Anses, ahora pueden consultar sus recibos de haberes, descargar comprobantes y revisar pagos anteriores sin necesidad de realizar trámites presenciales.
La funcionalidad está disponible tanto para dispositivos Android como para iPhone y permite gestionar toda la información desde el teléfono móvil mediante el ingreso con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
Qué se puede hacer desde la aplicación Mi Anses
Con esta incorporación, los beneficiarios tienen la posibilidad de:
- Consultar el último recibo de haberes disponible.
- Revisar comprobantes emitidos en años anteriores.
- Descargar los recibos en formato digital.
- Enviar la documentación al correo electrónico registrado.
- Acceder al detalle de los conceptos incluidos en cada liquidación.
De esta manera, los usuarios pueden guardar la documentación previsional y acceder a ella cuando lo necesiten, sin depender de gestiones presenciales.
Paso a paso: cómo consultar el recibo de haberes
Para acceder a los comprobantes desde la aplicación, es necesario seguir estos pasos:
- Ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
- Seleccionar la opción "Jubilación".
- Presionar "Consultar tu recibo de haberes".
- Elegir el comprobante que se desea visualizar.
- Utilizar el ícono de descarga para guardar el archivo.
Una vez dentro de la sección, el sistema permite acceder tanto al recibo más reciente como a otros comprobantes disponibles.
Historial de pagos desde 2021
Una de las novedades más destacadas es la posibilidad de consultar el historial de recibos emitidos desde 2021. Esto permite revisar liquidaciones anteriores, verificar montos cobrados y conservar un registro digital de los pagos realizados por el organismo.
Además, los comprobantes pueden descargarse o enviarse por correo electrónico para su almacenamiento o impresión.
También se puede hacer desde la web
La consulta de recibos continuará disponible a través de Mi Anses en su versión web, donde los jubilados y pensionados pueden realizar distintas gestiones vinculadas con sus prestaciones.
Desde el organismo señalaron que esta nueva función busca facilitar el acceso a la información previsional y promover la realización de trámites a distancia, evitando desplazamientos innecesarios y agilizando la gestión de documentación personal.