El ministro de Seguridad de Chubut habló sobre los jubilados desaparecidos: "Se borraron todas las huellas"

El ministro de Seguridad de Chubut , Héctor Iturrioz, informó que continúa la búsqueda de los dos jubilados que están desaparecidos desde el sábado 11 en la zona Caleta Córdova, identificados como Alberto Pedro Kreder (79) y Juana Inés Morales (69).

En diálogo con el diario local Jornada este martes por la tarde, Iturrioz explicó que el desplazamiento diario hasta el sitio de rastrillaje demanda alrededor de una hora y media. “Ya estamos en el campo iniciando el rastrillaje que a partir de ahora será por cuadrículas”, comentó.

Asimismo, reveló un duro dato: "Los canes no dieron el resultado que esperábamos. Esto es absolutamente lógico porque las partículas odoríficas no han tolerado el viento ni la lluvia. El viento acá fue intenso desde el mismo sábado que se perdieron. Así que estamos empezando por cuadrículas”.

“La única esperanza que tenemos es que haya algún lugar que tengan agua dulce, que hayan tenido algún alimento porque de hecho lo llevaban. Acá hay varias vertientes, parece una zona inhóspita muy seca, pero hay varias vertientes de agua dulce. Ya son muchos días que lleva la desaparición”.

Iturrioz comentó que el clima es el principal enemigo de la búsqueda en las últimas horas. "La única precisión objetiva es que han desaparecido, no hay rastros y todas las hipótesis permanecen abiertas”, indicó también, aludiendo a causas judiciales que van desde desaparición simple hasta un posible homicidio.

pareja de jubilados desaparecidos en Chubut, Pedro Alberto Kreder y Juana Inés Morales La pareja de jubilados desapareció el pasado 11 de octubre. X

Abrieron la camioneta en la que viajaba la pareja

Sobre el hallazgo del vehículo, precisó que la camioneta fue encontrada cerrada, sin signos de violencia. El equipo debió romper un vidrio para obtener objetos que permitieran el trabajo de los canes.

Entre los elementos que se encontraron había ropa, una pava, un termo, una botella de agua, pan de molde, un encendedor y un bidón de combustible, lo que indicaría que la pareja se detuvo a descansar o a pasar un breve tiempo en la zona.

"Deben haber llevado lo justo, eran personas de avanzada edad. Yo calculo que ellos salieron livianos”, señaló. Habo un detalle, asimismo, que llamó la atención: faltaban los celulares de los desaparecidos.

Con respecto a las principales hipótesis, por otro lado, el Ministerio Público Fiscal (MPF) informó en un comunicado emitido este martes que se barajan dos posibilidades: un posible accidente o una desaparición vinculada a un delito.