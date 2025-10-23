Anses, en su calendario de pagos, comunicó las ayudas y bonos que se pagan hoy

La Anses informó qué beneficios se acreditan este jueves 23 de octubre. Entre ellos figuran jubilaciones, pensiones y distintas asignaciones que incluyen aumentos y bonos de refuerzo.

La Anses continúa este jueves 23 de octubre con el calendario de pagos que incluye jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa con el calendario de pagos de octubre. Este jueves 23 de octubre, el organismo abona nuevas tandas de jubilaciones, pensiones y asignaciones, según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI).

Hoy cobran los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores a la mínima y tienen DNI terminados en 2 y 3. En octubre, todos los haberes se actualizaron con un aumento del 1,87%, correspondiente a la inflación de agosto, y se mantiene el bono extraordinario de $70.000, que se otorga de forma proporcional en los casos en que el ingreso supera la mínima.

Los pagos de Anses para este jueves Además, este jueves también se acreditan las Asignaciones por Prenatal y Maternidad para titulares con DNI terminados en 2 y 3, junto a las Asignaciones de Pago Único —por nacimiento, adopción y matrimonio—, que continuarán vigentes hasta el 10 de noviembre.

anses Según el cronograma oficial de la Anses, hoy se acreditan haberes y bonos de refuerzo para jubilados y beneficiarios de todo el país. Shutterstock En paralelo, la Anses mantiene el incremento del 1,87% en las Asignaciones Familiares, cuyos valores actualizados alcanzan los $58.616,81 por hijo en los tramos de menores ingresos y hasta $190.875,51 en el caso de hijos con discapacidad.

El organismo previsional recordó que el cronograma de pagos se desarrolla a lo largo de todo el mes y puede consultarse en su sitio web oficial, con fechas diferenciadas según la prestación y la terminación del documento.