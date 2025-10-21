Calendario de pagos de Anses: cuándo se cobra en noviembre del 2025

Ya se puede conocer el calendario de pagos de noviembre de la Anses y el aumento correspondiente a jubilados.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó un aumento del 2,1% para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales a partir de noviembre de 2025, en línea con la inflación de septiembre informada por el Indec.

Además, los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo continuarán recibiendo el bono refuerzo de $70.000, que sigue vigente durante el anteúltimo mes del año. Con este incremento, los beneficiarios ya pueden consultar el calendario de pagos establecido por la Resolución 1091/2024, aunque las fechas podrían modificarse por feriados o ajustes operativos.

La Anses arrancó con el calendario de pagos y cada día se entregan haberes mensuales. Foto: Télam Los jubilados con la mínima cobrarán el aumento del 2,1% más el bono refuerzo de $70.000.Foto: Télam Calendario de pagos de Anses: noviembre 2025 Jubilados que no superan el haber mínimo DNI terminados en 0: 10/11

DNI terminados en 1: 11/11

DNI terminados en 2: 12/11

DNI terminados en 3: 13/11

DNI terminados en 4: 14/11

DNI terminados en 5: 17/11

DNI terminados en 6: 18/11

DNI terminados en 7: 19/11

DNI terminados en 8: 20/11

DNI terminados en 9: 21/11 Jubilados que superan el haber mínimo DNI terminados en 0 y 1: 24/11

DNI terminados en 2 y 3: 25/11

DNI terminados en 4 y 5: 26/11

DNI terminados en 6 y 7: 27/11

DNI terminados en 8 y 9: 28/11 Cuánto cobrarán los jubilados en noviembre Con el aumento del 2,1%, los jubilados con la mínima pasarán a cobrar un total de $403.150,65, compuesto por $333.150,65 de haber mensual más el bono de $70.000. La jubilación máxima, en tanto, será de $2.241.788,48.