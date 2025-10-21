Presenta:

Calendario de pagos de Anses: cuándo se cobra en noviembre del 2025

Ya se puede conocer el calendario de pagos de noviembre de la Anses y el aumento correspondiente a jubilados.

Calendario de pagos de noviembre para jubilados de Anses.

Calendario de pagos de noviembre para jubilados de Anses.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó un aumento del 2,1% para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales a partir de noviembre de 2025, en línea con la inflación de septiembre informada por el Indec.

Además, los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo continuarán recibiendo el bono refuerzo de $70.000, que sigue vigente durante el anteúltimo mes del año. Con este incremento, los beneficiarios ya pueden consultar el calendario de pagos establecido por la Resolución 1091/2024, aunque las fechas podrían modificarse por feriados o ajustes operativos.

La Anses arrancó con el calendario de pagos y cada día se entregan haberes mensuales. Foto: Télam
Los jubilados con la mínima cobrarán el aumento del 2,1% más el bono refuerzo de $70.000.Foto: Télam

Los jubilados con la mínima cobrarán el aumento del 2,1% más el bono refuerzo de $70.000.Foto: Télam

Calendario de pagos de Anses: noviembre 2025

Jubilados que no superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0: 10/11
  • DNI terminados en 1: 11/11
  • DNI terminados en 2: 12/11
  • DNI terminados en 3: 13/11
  • DNI terminados en 4: 14/11
  • DNI terminados en 5: 17/11
  • DNI terminados en 6: 18/11
  • DNI terminados en 7: 19/11
  • DNI terminados en 8: 20/11
  • DNI terminados en 9: 21/11

Jubilados que superan el haber mínimo

  • DNI terminados en 0 y 1: 24/11
  • DNI terminados en 2 y 3: 25/11
  • DNI terminados en 4 y 5: 26/11
  • DNI terminados en 6 y 7: 27/11
  • DNI terminados en 8 y 9: 28/11

Cuánto cobrarán los jubilados en noviembre

Con el aumento del 2,1%, los jubilados con la mínima pasarán a cobrar un total de $403.150,65, compuesto por $333.150,65 de haber mensual más el bono de $70.000. La jubilación máxima, en tanto, será de $2.241.788,48.

Anses
Los beneficiarios pueden consultar la fecha exacta de cobro en "Mi Anses" o en el sitio oficial.

Los beneficiarios pueden consultar la fecha exacta de cobro en “Mi Anses” o en el sitio oficial.

Entre otras prestaciones, la PUAM (Pensión Universal para el Adulto Mayor) subirá a $336.520,52, mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez alcanzarán $303.205,46. Por su parte, la PNC para madres de siete hijos también se ubicará en $403.150,65, igual que la mínima con bono incluido.

