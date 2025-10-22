Un clic y listo: cómo chequear dónde votas en Mi Argentina en segundos

En cada elección reaparece la misma inquietud: “¿dónde me toca votar este año?”. La buena noticia es que la respuesta está a un toque del celular. Mi Argentina centraliza datos oficiales y los muestra de forma clara, sin vueltas. Solo necesitas tener validada tu identidad en la cuenta.

Abre la app y busca la tarjeta “Dónde voto”. Al ingresar verás en una sola pantalla los tres datos clave: establecimiento asignado, número de mesa y número de orden. Es lo que te pedirán antes de entregarte el sobre. No hace falta saltar entre pestañas ni recordar códigos. La información se sincroniza con la Justicia Nacional Electoral; si hay cambios, se actualiza sin que tengas que hacer nada.

Mi Argentina, a un toque Puedes guardar una captura, copiar los datos en una nota o compartirlos por mensaje con quien te acompañe. Si quieres, fíjalos entre tus favoritos para tenerlos a mano cuando salgas de casa. Orden simple para un día intenso.

El proceso es guiado, demora pocos minutos y se realiza una sola vez. Después, cada comicio es abrir, mirar y listo. Si cambiaste de teléfono, inicia sesión con tu usuario y verifica que todo esté en orden. Si compartes el dispositivo, bloquea la app con PIN o biometría. Mi Argentina concentra credenciales, turnos y otros trámites; en época electoral, su mayor valor es la certeza. Menos pasos, menos errores y más tranquilidad.

Mi Argentina donde voto Quien no use la app puede consultar el padrón desde una computadora o el navegador del celular. El recorrido es sencillo: entra al sitio oficial padron.gob.ar, escribe tu DNI, elige el distrito y completa el código de verificación. El sistema devuelve los mismos datos que verías en Mi Argentina: escuela, mesa y orden. Es útil como respaldo si te quedas sin batería o si ayudas a un familiar que prefiere la computadora. También permite imprimir el comprobante y tenerlo a la vista en casa. Ambos canales comparten la misma base, por eso las respuestas coinciden y transmiten confianza. Dos puertas, un mismo dato oficial.