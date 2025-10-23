Pronóstico en Mendoza: hay dos alertas meteorológicas este jueves

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa una jornada cálida, con 32°C de máxima y nubosidad variable. Habrá viento Zonda en Malargüe y posibilidad de tormentas hacia la noche.

Después de un miércoles más fresco, Mendoza volverá a sentir el calor este jueves. El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada con ascenso de la temperatura, nubosidad variable y una máxima que alcanzará los 32°, acompañada por vientos del noreste.

Este jueves se emitieron dos alertas meteorológicas. La primera alcanza a Malargüe y de debe a la presencia de viento Zonda, con ráfagas que podrían generar aumento momentáneo de la temperatura y aire más seco durante la tarde. En tanto, hacia la noche, el pronóstico indica tormentas aisladas y condiciones inestables en cordillera, lo que podría anticipar un nuevo cambio de tiempo para el cierre de la semana.

Las recomendaciones por el viento Zonda Embed - Recomendaciones Ante El Viento Zonda En los departamentos del este las tormentas serán más fuertes debido a esto se emitió una alerta amarilla en el este de Las Heras, La Paz, Lavalle y Santa Rosa: "El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por precipitaciones abundantes, ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 90 km/h, actividad eléctrica frecuente y principalmente con la posibilidad provocar granizo. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados en forma puntual".

mapa_alertas (26) Este jueves rigen dos alertas meteorológicas en Mendoza. Las recomendaciones ante la llegada de tormentas Embed - Recomendaciones Ante Una Tormenta Lo que viene para Mendoza El viernes traerá un descenso de la temperatura, con 26°C de máxima, vientos del sur y posibilidad de tormentas aisladas. En el sur, el Zonda podría volver a sentirse en Malargüe, mientras que en la cordillera se prevén precipitaciones y un ambiente más inestable.

Durante el sábado, el panorama se mantendrá con poco cambio térmico, cielo parcialmente nublado y vientos del sur rotando al noreste.