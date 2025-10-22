Elecciones legislativas: ¿se puede votar con el DNI digital según la legislación vigente?

En las próximas elecciones, muchos argentinos se preguntan si podrán usar el DNI digital para votar. La normativa actual lo descarta y especifica qué documentos están aceptados.

Los ciudadanos argentinos deben prepararse para participar de las elecciones legislativas nacionales de 2025, una jornada crucial en la que se renovarán bancas en el Congreso y se definirá el rumbo parlamentario para los próximos años.

En esta instancia electoral, los argentinos mayores de 16 años tienen derecho a votar, mientras que aquellos de entre 18 y 70 años tienen además el deber cívico de hacerlo.

¿Qué se vota y qué cambia? En estas elecciones, se elegirán más de 120 diputados nacionales y 24 senadores, lo que puede modificar mayorías y bloques en ambas cámaras. Este tipo de comicios permite que los electores evalúen gobiernos locales, nacionales o tendencias políticas, e influir en la conformación del poder legislativo.

elecciones provincia buenos aires comicios urnas El DNI digital no está habilitado para emitir el voto en las elecciones legislativas. EFE ¿Quiénes tienen obligación de votar? Todos los argentinos que tengan 16 años o más al momento de la elección tienen derecho a emitir su voto. Sin embargo, quienes tienen el deber obligatorio de hacerlo son los que tienen 18 años o más y menos de 70 años. Para quienes son menores de 18 o mayores de 70, el voto es opcional, y en ningún caso su ausencia los incorpora al Registro de Infractores al Deber de Votar.

Historia de Instagram Hoy Votamos Elecciones Argentina Minimalista Celeste ¿Qué documentos están habilitados para votar? De acuerdo con la legislación vigente, los documentos aceptados para votar en las elecciones legislativas nacionales de 2025 son: