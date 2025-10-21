Cómo saber si te cambiaron de escuela para votar en las elecciones legislativas de este domingo
Con las elecciones legislativas de octubre cada vez más cerca, muchos argentinos notaron cambios en su escuela asignada para votar.
Cada elección trae alguna sorpresa para los votantes, y este año no fue la excepción. De cara a las elecciones legislativas 2025, muchos argentinos descubrieron que fueron reasignados a nuevas escuelas para emitir su voto. Personas que durante años sufragaron en el mismo establecimiento ahora figuran en otro.
Lejos de tratarse de un error, este cambio responde a la actualización periódica del padrón electoral, que se revisa cada dos años para distribuir de manera más equilibrada a los votantes y mejorar la organización en los comicios.
Según la Justicia Nacional Electoral, el padrón definitivo ya indica la escuela, dirección, mesa y número de orden asignado a cada ciudadano. En estas elecciones legislativas, donde se renovarán 127 bancas en Diputados y 24 en el Senado, conviene revisar esos datos con anticipación para organizar la jornada sin contratiempos ni sorpresas.
Conocé en donde votás
Cómo consultar tu lugar de votación desde el sitio web
Para verificar donde votar también podés ingresar a www.padron.gob.ar y completar los siguientes datos:
- Número de DNI.
- Género.
- Distrito electoral.
- Código de validación (captcha).
Una vez enviados los datos, el sistema mostrará la escuela, la dirección, el número de mesa y de orden. Es importante recordar que el sitio oficial no pide contraseñas ni información personal sensible, por lo que cualquier otra página que lo haga debe descartarse de inmediato para evitar fraudes.
Qué documentos son válidos para votar
El Código Nacional Electoral establece que se puede votar con cualquiera de los siguientes documentos en su versión vigente:
- DNI, ya sea libreta verde, celeste o tarjeta.
- Libreta Cívica.
- Libreta de Enrolamiento.
No se permite votar con una constancia de DNI en trámite, aunque esté emitida por el Registro Nacional de las Personas.