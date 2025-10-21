Qué pasa si no votás en las elecciones del domingo en Argentina

El próximo domingo 26 de octubre, millones de ciudadanos volverán a participar de las elecciones legislativas en todo el país. En esta jornada se renovará la mitad de la Cámara de Diputados —127 bancas— y un tercio del Senado —24 escaños—.

Será además la primera vez que se utilice la Boleta Única Papel en comicios nacionales, un cambio que busca garantizar mayor transparencia en el proceso electoral.

En Argentina , el voto es obligatorio para todas las personas mayores de 18 años y menores de 70. Quienes no concurran a las urnas este 26 de octubre quedarán registrados como infractores y deberán justificar su ausencia o pagar una multa.

El Código Electoral Nacional establece sanciones que van de $50 a $150 en caso de una primera falta, y de $100 a $500 para reincidentes. Sin embargo, tras la última actualización normativa, las escalas se volvieron más severas: la multa puede alcanzar entre $1.000 y $2.000 según el historial de inasistencias.

Mientras la sanción no se pague o se justifique la ausencia, la persona infractora no podrá realizar trámites en organismos públicos nacionales, provinciales o municipales, como renovar el DNI, obtener un pasaporte o acceder a cargos estatales .

elecciones3 No presentarse a votar puede derivar en una multa y restricciones para realizar trámites oficiales.

En qué casos no se aplica la multa

No todas las ausencias se castigan. El Código Electoral contempla excepciones, siempre que el ciudadano presente los justificativos correspondientes dentro del plazo previsto. Entre los casos más comunes se encuentran:

Distancia geográfica: quienes se encuentren a más de 500 kilómetros del lugar de votación pueden presentar una constancia emitida por una comisaría o comprobante de viaje.

Problemas de salud: enfermedades o causas de fuerza mayor justificadas mediante certificado médico oficial o privado.

Trabajo en servicios esenciales: quienes cumplan funciones que no pueden interrumpirse tienen derecho a justificar su ausencia con constancia laboral.

Obligaciones judiciales o electorales: jueces, auxiliares y personal afectado a la organización del comicio quedan exceptuados.

Todos los justificativos deben presentarse en el Registro Nacional de Infractores. No hacerlo implica quedar registrado en ese listado público, lo que puede traer dificultades para participar en futuras elecciones.

Cómo será el uso de la Boleta Única Papel

En estas elecciones, los votantes estrenarán la Boleta Única de Papel (BUP), que reemplaza al sistema tradicional de boletas partidarias. El día de la votación, el elector deberá presentarse en su mesa con el Documento Nacional de Identidad. El presidente de mesa le entregará un ejemplar de la BUP junto con un bolígrafo y lo habilitará a ingresar a la cabina de sufragio.

Mirá el video sobre la Boleta Única Papel

Así es la Boleta Única Papel El 1 de octubre de 2024 la Cámara de Diputados de la Nación sancionó la Ley 27.781 que modificó el Código Electoral Nacional e introdujo la Boleta Única Papel (BUP) como instrumento de votación en elecciones nacionales.

El voto se emite marcando con el bolígrafo los casilleros correspondientes a los partidos o frentes electorales para cada categoría de cargos. Luego, la boleta debe doblarse siguiendo las instrucciones impresas en su dorso y depositarse en la urna.

Su diseño está dividido en espacios horizontales para cada categoría de cargo electivo y en columnas verticales para cada agrupación política. Junto a cada cargo hay un casillero en blanco donde se marca la preferencia. Este formato, aprobado por la Ley 27.781, busca simplificar el acto de votar, reducir la cantidad de boletas en circulación y reforzar la transparencia del proceso.