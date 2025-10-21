El partido que solo compite en Mendoza y apuesta a ser la sorpresa electoral

El próximo domingo se realizarán las elecciones legislativas en las que los mendocinos elegirán diputados nacionales, legisladores provinciales y concejales en 12 departamentos. El Partido de los Jubilados es uno de los espacios políticos que se presenta a la contienda electoral pero solamente compite con listas a nivel provincial y municipal. Reconocen que las políticas del gobierno de Javier Milei los han “subido al ring” este último año y apuestan dar una sorpresa en estos comicios.

En la recta final para la votación, dos candidatos del Partido de los Jubilados visitaron los estudios de MDZ Radio 105.5 para exponer sus propuestas. María Isabel Grosso, candidata a diputada provincial por la Segunda Sección, y Juan Pablo Baro, candidato a senador provincial por el Primer Distrito, pasaron por el programa “Es un montón” y afirmaron que “aspiramos a ser la sorpresa electoral”.

“Más allá de que el partido está formado por jubilados y jubiladas, también tenemos muchos jóvenes y ha sido muy particular que han querido sumarse las pymes y emprendedores con nosotros”, expuso Grosso.

Respecto a las iniciativas que impulsa el Partido de los Jubilados , la aspirante a legisladora provincial indicó que proponen reabrir la Caja de Previsión mendocina que se cerró hace años. También plantea crear un programa provincial de atención inmediata con la entrega mensual de pañales e insumos para adultos mayores. A su vez, apuntó que pretenden defender a las pymes y promover programas destinados a jóvenes mendocinos.

María Isabel Grosso es presidenta del Partido de los Jubilados y candidata a senadora provincial.

“Aspiramos a ser la sorpresa electoral. Creo que lo vamos a ser. Podemos llegar a ser la sorpresa y quizá el pequeño cambio que necesita Mendoza. Necesitamos caras nuevas en la Legislatura y en los concejos deliberantes, con gente que realmente vive el día día, no venimos de la política ni de atrás de un escritorio toda la vida”, expresó la presidenta del Partido de los Jubilados de Mendoza.

Baro manifestó que “en Mendoza tenemos aproximadamente 400.000 jubilados y es un número muy importante del padrón”.

En este sentido, el representante de los jóvenes y candidato del Partido de los Jubilados hizo hincapié en que el veto del presidente Javier Milei al aumento en las jubilaciones y pensiones que aprobó el Congreso y la discusión mediática al respecto, ha mantenido a este grupo social en agenda permanentemente.

Juan Pablo Baro partido de los jubilados candidato a senador provincial (4) Juan Pablo Baro es aspirante a diputado provincial. Rodrigo D'Angelo / MDZ

“Ha sido un año durísimo para todos, no solamente para los jubilados. Ha sido durísimo para los emprendedores, cierran 29 empresas por día. Ha sido un año muy duro y viendo el lado positivo nos subieron al ring constantemente”, consideró.

Finalmente, Grosso subrayó que “si los jubilados, pensionados y discapacitados salen a votar en esta elección, el partido da vuelta la elección y si queremos podemos hasta llevar un gobernador en la próxima elección. Le podemos dar vuelta la elección a cualquier estructura partidaria.