"Mentiras y bajezas": la dura respuesta de Guillermo Francos por los supuestos cobros en YPF

En medio de los rumores de su salida como jefe de Gabinete, Guillermo Francos salió a desmentir la denuncia de la diputada Marcela Pagano , quien lo acusó de seguir percibiendo un sueldo en dólares por YPF .

La legisladora del bloque Coherencia había dicho durante una entrevista a un canal de streaming que Francos cobra “180 mil dólares”, y disparó: “Se lleva una torta de dólares todos los meses por un cargo que no ejerce porque lo ubicaron en el directorio de YPF”, arremetió la legisladora.

Al estallar la polémica días atrás Francos salió inmediatamente a cruzar a experiodista y explicó que, si bien sigue estando en el organigrama de la compañía, no percibe ningún sueldo por eso. “ Soy miembro directorio de YPF pero no con honorarios, renuncié expresamente a cobrar honorarios ”, señaló.

Pese a que ya había brindado su explicación, este martes el funcionario salió a desmentir a pagano con datos, al difundir un documento oficial de la propia YPF que constata su defensa.

“Tal como consta en el acta oficial de YPF S.A. y en la Comisión Nacional de Valores, no percibo ni he percibido honorarios por mi función como Director Titular desde que comencé en julio de 2024 ”, afirmó en su cuenta de X.

En ese marco, Francos remató: “Frente a quienes buscan confundir con mentiras y bajezas prefiero responder con hechos comprobables y absoluta transparencia”.

Qué dice el acta de YPF sobre Guillermo Francos

En concreto, el jefe de Gabinete compartió un certificado de Secretaría del Directorio de YPF S.A., firmado por la secretaria Paola Garbi, que asevera que “Guillermo Alberto Francos no percibe ni percibió honorarios por el ejercicio del cargo de Director Titular de YPF S.A. por la Clase A de acciones, desde que asumió dicho cargo el 4 de julio de 2024”.

El acta de YPF sobre Guillermo Francos

“Por nota enviada a la Sociedad en la misma fecha de su asunción, el Sr. Francos renunció expresamente a la percepción de honorarios que pudieran corresponderle, hasta la finalización de su mandato en el año 2027”, añade el documento.

Asimismo, la funcionaria de la petrolera aclaró: “Dicha renuncia también surge del Acta de Asamblea Nro. 53, de fecha 30 de abril del 2025, en el tratamiento del punto Octavo del orden del día, que se encuentra publicada en la Autopista de Información Financiera de la Comisión Nacional de Valores, en carácter de declaración jurada, en virtud de lo dispuesto por las Normas de esta Comisión”.