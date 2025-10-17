Javier Milei debe recurrir a "la casta" para salvar la ropa y el PRO ocupa el centro de la escena

“Estamos yendo a todos actos del PRO”, le dijo a MDZ un concejal de Tres de Febrero que participó, la semana pasada, de una reunión “seccional” de la Primera en San Isidro y “la mayoría éramos gente que estábamos y estamos en el PRO”. Esta dinámica se volverá a ver hoy en su localidad, cuando Diego Valenzuela sea el anfitrión de Javier Milei , Patricia Bullrich y Diego Santilli en un acto público en la Plaza del Avión, en Ciudad Jardín.

El ámbito es ideal para el público libertario. Pero, más allá de eso, confirma lo dicho por el edil ahora PRO libertario que reconoce que “nunca tendríamos que haber dejado de hacer campaña con nuestra marca original, aunque nos hayan echado de allá”.

¿Por qué dicen que los echaron? Porque cuando Jorge Macri se fue a la Ciudad de Buenos Aires, renunció como presidente del partido que cofundó con su primo Mauricio. En su lugar quedó Daniela Reich de Valenzuela, que era la vice. Sin embargo, cuando Patricia Bullrich tensó la relación con su antiguo jefe partidario y puso en tela de juicio esa conducción, fundamentalmente porque no apoyaba como ella quería a Javier Milei, el ex presidente tomó el timón partidario y expulsó a los bullrichistas y sus aliados, entre ellos, Reich y Valenzuela.

La debilidad política del gobierno nacional, atravesado desde el inicio por fortísimas internas que ahora se agudizaron y se exponen ante la opinión pública de manera directa o a través de voceros oficiosos como el Gordo Dan (Daniel Parisini) hace que ahora se vea obligado a abrazar a esa “casta” que Milei demonizaba en campaña y hasta julio pasado, potenciado por el triunfo electoral porteño.

“La Casta ahora es bienvenida”, dice, con sorna, un miembro encumbrado del oficialismo libertario. Cristian Ritondo, Santilli, Valenzuela, Guillermo Montenegro, el propio Macri, Miguel Angel Pichetto, Rodrigo De Loredo son algunos de los potenciales mejores amigos para conseguir los “consensos políticos” que, dicen, Donald Trump obligó a conseguir a cambio del apoyo financiero de su Tesoro.

Más allá que se sienta como pez en el agua, a Santilli no le hace ninguna gracia que a su alrededor la campaña siga tan anárquica como siempre lo fue el mundo libertario. Y lo que sucedió esta semana cuando estuvo en Quilmes colmó un vaso que ya estaba muy lleno. “No podemos repetir eso”, exclamó al contar cómo un viejo libertario insultó y casi agrede a una vecina que se fue a quejar por la marcha del gobierno en medio de una caminata.

Desde su círculo de confianza le recomiendan “volver a los orígenes PRO”, cuando caminábamos sobre seguro”. En este caso, ya tomaron la decisión de “poner todo el tiempo en los medios audiovisuales y en la Primera Sección Electoral”, donde deben descontar los 14 puntos de diferencia que Gabriel Katopodis y Fuerza Patria le sacaron a La Libertad Avanza.

Javier Milei en La Matanza Fatal error estratégico y político obligarlos a todos a ser de Villa Dálmine cuando podrían haber sido los Lakers. La Libertad Avanza

En esta región, la zona noroeste del Gran Buenos Aires, también juegan otro partido. Poder sacar más votos que el propio Valenzuela, con quien seguramente disputarán el cetro por la candidatura a gobernador de 2027.

La reflexión sobre la “vuelta al PRO” de los cambiemistas tiene que ver conque ahora, más que nunca, y desaparecido el miedo a posibles “azotes y penitencias”, se nota mucho más la ausencia de capacidad militante libertaria. Ya nadie se fija en lo que piense Sebastián Pareja o la propia Karina Milei o lo que exija Santiago Caputo en la campaña. “Nos hicieron esconder, nos privaron de excelentes candidatos en muchísimos lugares porque “el próximo intendente lo vamos a meter nosotros”… Bueno, ahora piden por favor”, se queja este importante referente de la Provincia de Buenos Aires, quien anticipa que, seguramente, “armaremos bloques propios salga como salga la elección”.

Igualmente, para Santilli, todo será ganancia. Es un hecho que Fuerza Patria no repetirá la elección de septiembre en la Provincia de Buenos Aires mientras que las fuerzas que dividían el voto libertario en varios municipios y regiones no existen más. Por eso se puede hablar de una diferencia de no más de ocho puntos entre Jorge Taiana y la lista libertaria, que mantendrá al pelado Espert y a Karen Reichardt en la foto.