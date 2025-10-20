Esta es la boleta única para votar en las elecciones en Tunuyán

Este domingo se realizarán las elecciones legislativas en todo el país y en Mendoza se elegirán cargos nacionales, provinciales y municipales.

El domingo 26 de octubre se realizarán las elecciones legislativas de diputados nacionales, legisladores provinciales y concejales en 12 municipios de Mendoza. Será una votación atípica en la provincia ya que los ciudadanos deberán sufragar a través de dos boletas únicas.

En una estarán los candidatos a la bancas en el Congreso de la Nación. En la otra aparecerá la oferta electoral con todos los candidatos a senadores y diputados provinciales y los concejales en aquellos departamentos que tendrán elecciones municipales.

En Tunuyán habrá ocho opciones electorales. Los espacios políticos que competirán en las tres categorías serán: Fuerza Justicialista Mendoza, el Frente Verde, Protectora Fuerza Política, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, el Frente Libertario Demócrata, la Alianza Provincias Unidas-Defendamos Mendoza, la Libertad Avanza+Cambia Mendoza y el Partido de los Jubilados.

Todos estas fuerzas llevarán candidatos a senadores y diputados provinciales y a concejales. Los electores tendrán la posibilidad de seleccionar el casillero para votar por lista completa, o si lo prefieren podrán seleccionar a postulantes de distintos espacios en cada categoría.

La boleta única con todos los candidatos a cargos provinciales y municipales contará con un reverso verde, para diferenciarse de la boleta única nacional, cuyo reverso será azul. Esta identificación es para introducir cada boleta en una urna respectiva, que también tendrá el mismo color.