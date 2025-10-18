Así es la boleta única para votar en Las Heras: quiénes son los candidatos

El 26 de octubre se realizarán las elecciones legislativas. Los lasherinos tendrán 8 opciones para cargos provinciales y 9 alternativas de aspirantes a concejales.

Los vecinos de Las Heras encontrarán nueve opciones en la boleta única provincial.

El domingo 26 de octubre los mendocinos irán a las urnas para participar de las elecciones legislativas, en las que se renovarán cargos de diputados nacionales, legisladores provinciales y, en 12 departamentos, concejales.

En estos comicios se implementará por primera vez el sistema de doble boleta única de papel, una para las categorías nacionales y otra para las provinciales y municipales. La primera incluirá a los candidatos a diputados nacionales, mientras que la segunda mostrará las listas de senadores y diputados provinciales y, donde corresponda, de concejales.

En Las Heras, serán ocho los espacios políticos que competirán en las categorías de legisladores provinciales, mientras que en la disputa por las bancas en el Concejo Deliberante se sumará una novena opción que irá con lista corta.

La oferta electoral en este municipio estará conformada por los candidatos de Fuerza Justicialista Mendoza, Frente Verde, Protectora Fuerza Política, Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Frente Libertario Demócrata, Alianza Provincias Unidas–Defendamos Mendoza, La Libertad Avanza + Cambia Mendoza y el Partido de los Jubilados.

Todas estas fuerzas políticas presentarán candidatos a senadores y diputados provinciales y concejales. Mientras que para la categoría municipal también se sumará el partido local Vientos de Cambio, que solo lleva aspirantes a concejales.