Así es la boleta única para votar en las elecciones de Tupungato

Este domingo 26 de octubre los mendocinos votarán en las elecciones legislativas para definir quiénes ocuparán los cargos de diputados nacionales, legisladores provinciales y concejales en 12 departamentos.

Los candidatos estarán divididos en dos boletas únicas de papel. Una de ellas presentará a los candidatos a la bancas en el Congreso de la Nación, mientras que en la otra boleta aparecerán los candidatos a senadores y diputados provinciales y los ediles en aquellas comunas que tienen elecciones municipales en simultáneo.

En Tupungato se presentan ocho espacios políticos para competir en las categorías de legisladores: Fuerza Justicialista Mendoza, el Frente Verde, Protectora Fuerza Política, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, el Frente Libertario Demócrata, la Alianza Provincias Unidas-Defendamos Mendoza, la Libertad Avanza+Cambia Mendoza y el Partido de los Jubilados.

Todos estas fuerzas llevarán también una lista de candidatos a concejales a excepción del FIT-U que no inscribió a aspirantes en la categoría municipal.

A su vez, en este departamento del Valle de Uco competirán otros dos partidos municipales que solo llevarán candidatos a concejales. Uno será el Partido Nuevo Tupungato y el otro Renueva Tupungato.

De esta manera, la boleta única de Tupungato será la más grande de todas las que se utilizarán este domingo, ya que tendrá un total de 10 columnas con candidatos.

Esta hoja con todos los aspirantes a cargos provinciales y municipales contará con un reverso verde, para diferenciarse de la boleta única nacional que lo tendrá azul. A su vez, cada boleta deberá introducirse en una urna distinta identificada con el color respectivo.

En la papeleta local los votantes tendrán la posibilidad de seleccionar el casillero para elegir por lista completa, o en su defecto seleccionar a postulantes de distintos espacios en cada categoría.

Esta es la boleta única de Tupungato: