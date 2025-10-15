Esta es la boleta única para votar en Godoy Cruz con todos los candidatos

Los vecinos de Godoy Cruz votarán el próximo 26 de octubre para elegir diputados nacionales, legisladores provinciales y concejales. Conocé a los postulantes de los 8 espacios que compiten a nivel local.

El 26 de octubre se realizarán las elecciones legislativas en todo el país.

Los mendocinos concurrirán nuevamente a las urnas el próximo 26 de octubre para votar en las elecciones legislativas. En estos comicios se elegirán diputados nacionales, legisladores provinciales y en 12 departamentos concejales. Toda la oferta electoral se dividirá en las boletas únicas de papel nacional y provincial.

Por primera vez las elecciones legislativas se realizarán con dos boletas únicas. En una de aparecerán los candidatos a diputados nacionales, mientras que en la otra figuran los postulantes a senadores y diputados provinciales y los concejales, en caso de que se vote esa categoría en ese municipio.

En Godoy Cruz son ocho los espacios políticos que competirán en las tres categorías locales. Las opciones son Fuerza Justicialista Mendoza, el Frente Verde, Protectora Fuerza Política, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores, el Frente Libertario Demócrata, la Alianza Provincias Unidas-Defendamos Mendoza, la Libertad Avanza+Cambia Mendoza y el Partido de los Jubilados.

La boleta única que presenta a los aspirantes para cargos provinciales y municipales contará con un reverso de color verde, para diferenciarse de la boleta única nacional que lo tendrá de color azul y cada una irá en una urna distinta identificada con el color correspondiente.

En este instrumento de votación, los ciudadanos tendrán la posibilidad de seleccionar el casillero para votar por lista completa, o en su defecto seleccionar a postulantes de distintos espacios en cada categoría.