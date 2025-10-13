Virginia Gallardo se sinceró rumbo a las elecciones: "No soy la mejor política"
La mediática candidata de La Libertad Avanza, Virginia Gallardo, reveló cómo se siente de cara a las elecciones de octubre.
A dos semanas de las elecciones, la candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza, Virginia Gallardo, reveló cómo se siente respecto a su postulación. La exvedette puso sobre la mesa su falta de experiencia y afirmó: “Estoy dando lo mejor que puedo”.
En declaraciones radiales, la mediática afirmó: “Soy esto, estoy dando lo mejor que puedo. Seguramente no soy la mejor política que tengan, pero es rodearse de los mejores”.
Sin embargo, Gallardo mostró entusiasmo de cara a los próximos comicios legislativos nacionales: “Seguramente me vengan a buscar y no me importa. Hay que hacer las cosas bien”, aseguró.
Luego, la candidata libertaria habló sobre la provincia que busca representar: “Nunca dejé de venir a Corrientes. Gracias a Dios hay otra vida más sana en esto de compartir la naturaleza y la familia”, indicó.
En esa línea, agregó: “Soy una persona pública, pero mi actitud siempre ha sido la misma. Nosotros hacemos una política atípica”.
Virginia Gallardo acompañó a Javier Milei en su gira por Corrientes
En los últimos días, Gallardo pisó el acelerador de la campaña y, al mismo tiempo que empezó a dar más declaraciones a los medios, acompañó al presidente Javier Milei en su recorrida por la ciudad de Corrientes, donde encabezó un acto en la Costanera.
Durante su discurso, Milei volvió a apuntar contra los indicadores heredados y defendió los avances de su gestión. "¡No queremos inflación! ¡No queremos inseguridad! ¡No queremos 57% de pobres! Sabemos que todavía falta, pero vamos por buen camino, porque bajó la inflación, bajó la inseguridad y bajó la pobreza", exclamó ante la militancia libertaria.
Antes de iniciar su recorrido por la Costanera, Milei llamó a sus seguidores acompañar al oficialismo en las urnas y planteó: "Estamos en un momento bisagra de nuestra historia, y tenemos que elegir entre este modelo que elegimos nosotros, por el cual bajan la inflación, la pobreza y la indigencia, por el cual terminamos los piquetes y estamos combatiendo el narcotráfico; o el narcoestado nacido de los kirchneristas, con inflación, pobres y llenos de chorros".
"Por eso, si bien sabemos que queda mucho por hacer, estamos yendo por el camino correcto y eso nos va a traer prosperidad a todos. Les pido que no aflojen, que sigamos defendiendo este camino. Les pido que sepan que estamos a mitad de camino", cerró Milei.