Lourdes Arrieta: "Alfredo Cornejo y Luis Petri se quedaron con La Libertad Avanza"

En diálogo con radio Splendid, la diputada integrante del bloque disidente de La Libertad Avanza, llamado Coherencia, comenzó hablando sobre la tensión que mantiene con Lilia Lemoine. Manifestando su sorpresa por el nivel de agresividad. "La bajada de línea es generar violencia y después victimizarse para que la sociedad crea que nosotros somos los agresivos. Que en el Congreso hay puras ratas y hay que depurarlo", señaló.

Fue en ese contexto que señaló: "El gen del libertario es agresivo. Hay algo que identifica a la mayoría, hay que fijarse en el armado de La Libertad Avanza ya que muchos venían del Partido Libertario: entre ellos hay conspiraciones, traiciones, agresiones internas. Creo que es porque la mayoría son personas que querían involucrarse en política, por mucho tiempo no han podido y cuando tuvieron la posibilidad no pudieron sobrellevarla. Yo soy libertaria pero pacífica".

Inmediatamente después comenzó a explicar los motivos de su ruptura de La Libertad Avanza y en la explicación sumó críticas para la alianza en la provincia de Mendoza entre los violetas y el radicalismo. "Yo denuncié la violencia institucional y política que sufrí dentro de LLA . La falta de apoyo. Las operaciones internas que hacían para que yo baje el perfil y me quede callada. Las acusaciones por parte del fuego amigo, que querían quedarse con La Libertad Avanza. En este caso el mismo gobernador Alfredo Cornejo y Luis Petri, quienes lograron su objetivo y fue avalado".

"Yo era el chivo expiatorio para formar La Libertad Avanza hasta cierto punto. Fui utilizada y después descartada", concluyó.

Alfredo Cornejo Luis Petri Candidatos UCR Cierre de Lista (2) Alfredo Cornejo y Luis Petri fueron criticados por Lourdes Arrieta. Marcos Garcia / MDZ

Sobre la corrupción

Al respecto de los desmanejos del Gobierno nacional, la diputada nacional también sumó los escándalos de corrupción como parte de los motivos de su ruptura. Mencionó entre otros el PAMI, ANSES, la repartición de los "rezagos de aduana", LIBRA, fentanilo, ANDIS, las valijas de Leonardo Scatturice, el caso Espert; entre otros.

"En buena hora no soy parte de un esquema de corrupción quizás peor que el kirchnerismo. Tanto que señalaron al kirchnerismo, terminaron siendo iguales o peores", señaló.

El análisis de las elecciones

Sobre su análisis de las elecciones, Lourdes Arrieta advierte una derrota en "la mayoría de las provincias" y aseguró que eso va a generar "una decadencia en su gestión". "No creo que levante. La Justicia también va a acelerar en el procesamiento de Karina Milei y eso va a hacer que el mismo presidente tambalee en su gestión", aseguró.

"Lo que nos espera es hacernos fuertes como argentinos. Seguir aguantando y rogarle a Dios para que el presidente deje de hacer shows, deje de presumir a su hermana y se ponga a trabajar", advirtió.