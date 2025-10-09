Tras el show de Javier Milei con Lilia Lemoine: el comentario de Virginia Gallardo que se ganó el hate

iaLa actriz y candidata a diputada nacional se expresó ante los múltiples comentarios que surgieron luego de la excéntrica presentación en el Movistar Arena.

Virginia Gallardo, conocida por su extensa trayectoria en televisión, carnaval y espectáculos, se convirtió recientemente en protagonista política: fue confirmada como candidata a diputada nacional por Corrientes de La Libertad Avanza (LLA), encabezando la lista local y dio paso a una nueva figura política-mediática.

En las últimas horas, un tuit de la mediática se volvió viral, ya que fue catalogada de "tirar flores" innecesarias a Lilia Lemoine, compañera de espacio político. La rubia excosplayer debutó como corista al lado del presidente de la Nación, Javier Milei. Con la banda presidencial de fondo, el 7 de octubre se vivió la presentación del libro "La construcción del milagro", un evento para muchos, bizarro.

¿De dijo Virginia Gallardo? image Virginia Gallardo en redes. Créditos: X La actriz no pasó la oportunidad de expresarse ante lo ocurrido. Como una oportunidad de apoyo hacia Lemoine, la rubia expresó: "Linda , inteligente y talentosa ! Gran sorpresa cantando en el escenario". El contexto se dio en una fotografía publicada por la diputada, en donde aparece junto a Milei y la banda presidencial.

Ante lo ocurrido, numerosos comentarios se posaron en el tuit de la nueva libertaria: "No es necesario que te arrastres tanto Virginia, ya te dieron la candidatura", "Entre gatos se alaban jajaj", "Pero no la votamos para que cante. Que demuestre el talento intentando mejorar el país", "Entre fantasmas no se pisan las sábanas".