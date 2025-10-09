Presenta:
Hebe Casado presentó el proyecto de ley para eliminar más de 90 leyes obsoletas.&nbsp;
Los pedidos que el Gobierno de Mendoza le hará a Javier Milei

Javier Milei visita Mendoza y su primera parada es en San Rafael. Quiénes llegaron.

Gabriela Sánchez
Gianni Pierobon

Los pedidos de Hebe

Hebe Casado, vicegobernadora de Mendoza, habló en la previa y manifestó que se le van a hacer algunos reclamos a Javier Milei. "Solo pedirle al presidente que se haga la reforma laboral e impositiva que tanto se quiere y también relacionado con los pasos internacionales del sur mendocino. Que se habilite el Paso Pehuenche para carga pesada".

Además, habló del operativo de seguridad: "Siempre hay que tener cuidados porque sabemos que hay grupos que incentivan la agresión. De todos modos se están tomando los recaudos para que eso no suceda".

Revisados

Las medidas de seguridad son estrictas. Todos los funcionarios son revisados y deben pasar el detector de metales. En el video, Sergio Marinelli, superintendente de Irrigación, pasa el detector de metales.

Visita milei marinelli revisado
Oficialistas y opositores

San Rafael es "territorio opositor" para Javier Milei. Incluso el hermano del intendente es candidato a diputado nacional y rival de Luis Petri. Eso le da un matiz distinto al acto.

javier milei en san rafael CELSO JAQUE

javier milei en san rafael EMIR FELIX

A las 14 se espera que Javier Milei hable en San Rafael. Mucho antes, se organizó un fuerte operativo de seguridad.

operativo de seguridad 1

