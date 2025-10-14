Quién es el libertario elegido para reemplazar a Espert en la Comisión de Presupuesto
Tras la licencia de Espert por el escándalo con Fred Machado, el oficialismo designó a Bertie Benegas Lynch para conducir el debate del Presupuesto 2026.
Tras la renuncia de José Luis Espert como presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, este martes 14 de octubre se oficializará la designación de otro legislador oficialista en su lugar. El elegido es Alberto Bertie Benegas Lynch.
El recambio llega luego de que Espert solicitara licencia por el escándalo del supuesto financiamiento de Federico “Fred” Machado, procesado por narcotráfico, durante la campaña de 2019, y en la antesala al debate del Presupuesto 2026.
Momento clave en la comisión de Presupuesto
Benegas Lynch ocupará una silla caliente no solo por la reciente polémica de Espert, sino también por las críticas de la oposición a su conducción de la comisión. Desde 2023, los legisladores reclamaban debatir un nuevo presupuesto que, hasta ahora, la administración de Javier Milei había evitado a base de prórrogas. Finalmente, este año el oficialismo envió un proyecto propio.
Bajo este panorama, los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica impulsaron la aprobación de un nuevo cronograma para ordenar el tratamiento legislativo de la ley de leyes.
Según lo acordado en la última sesión especial del 8 de octubre, se realizarán seis reuniones informativas entre el 14 y el 29 de octubre, encabezadas por secretarios de Hacienda y Finanzas, quienes completarán las exposiciones iniciadas la semana previa.
El dictamen está previsto para el 4 de noviembre, y se proyecta que la votación final del Presupuesto 2026 se realice a mediados de ese mes, cerrando así un ciclo clave en la comisión y definiendo el rumbo fiscal del próximo año.
Con la llegada de Benegas Lynch, el oficialismo buscará afianzar las negociaciones con la oposición y asegurar la aprobación de su primer presupuesto propio, en un contexto político y económico de alta tensión.