Quién es el libertario elegido para reemplazar a Espert en la Comisión de Presupuesto

Tras la licencia de Espert por el escándalo con Fred Machado, el oficialismo designó a Bertie Benegas Lynch para conducir el debate del Presupuesto 2026.

Se definió quién reemplazará a José Luis Espert como presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados. Crédito: NA Foto: Noticias Argentinas

Tras la renuncia de José Luis Espert como presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, este martes 14 de octubre se oficializará la designación de otro legislador oficialista en su lugar. El elegido es Alberto Bertie Benegas Lynch.

El recambio llega luego de que Espert solicitara licencia por el escándalo del supuesto financiamiento de Federico “Fred” Machado, procesado por narcotráfico, durante la campaña de 2019, y en la antesala al debate del Presupuesto 2026.

Bertie Benegas Lynch 27-11-25 El diputado nacional Alberto Bertie Benegas Lynch será el nuevo presidente de la comisión de Presupuesto. Momento clave en la comisión de Presupuesto Benegas Lynch ocupará una silla caliente no solo por la reciente polémica de Espert, sino también por las críticas de la oposición a su conducción de la comisión. Desde 2023, los legisladores reclamaban debatir un nuevo presupuesto que, hasta ahora, la administración de Javier Milei había evitado a base de prórrogas. Finalmente, este año el oficialismo envió un proyecto propio.

Bajo este panorama, los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre y la Coalición Cívica impulsaron la aprobación de un nuevo cronograma para ordenar el tratamiento legislativo de la ley de leyes.

Según lo acordado en la última sesión especial del 8 de octubre, se realizarán seis reuniones informativas entre el 14 y el 29 de octubre, encabezadas por secretarios de Hacienda y Finanzas, quienes completarán las exposiciones iniciadas la semana previa.