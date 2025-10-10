La diputada libertaria Lorena Villaverde se grabó haciéndose una rinoscopía para demostrar que no consume ni tiene vínculos narcos

En medio del escándalo por de Espert presuntos vínculos narco, Lorena Villaverde se grabó mientras le hicieron el estudio en la nariz y mostró los resultados.

La diputada nacional y candidata a senadora de La Libertad Avanza Lorena Villaverde en la redacción de MDZ.

En medio del escándalo de José Luis Espert, la diputada nacional por La Libertad Avanza, Lorena Villaverde, decidió enfrentar las acusaciones en su contra por presuntos vínculos con el narcotráfico de una forma insólita. La candidata a senadora se grabó mientras se sometía a una rinoscopia para demostrar que no consume drogas.

En un video que publicó en sus redes sociales, Villaverde se mostró entregando una muestra de orina y realizándose el estudio médico en la nariz. “Soy diputada nacional y me han dicho que soy narcotraficante. Quiero mostrar cuántos pares son tres botas y quién es quién”, lanzó.

Luego, exhibió ante cámara los resultados del análisis, que, según sostuvo, dieron negativo para cocaína, marihuana, anfetaminas, éxtasis y opiáceos, y cerró afilada: "La confianza se gana con hechos, no con discursos".

"No me interesa entrar en el barro ni responder agravios. Prefiero demostrar con hechos que se puede hacer política con transparencia. Por eso me realicé un narcotest y una rinoscopía", escribió junto al video.

Una diputada libertaria se hizo una rinoscopía para demostrar que no es narcotraficante Las acusaciones contra Lorena Villaverde en Diputados Luego de que estallara la polémica por el vínculo de Espert con el presunto narcotraficante Fred Machado, Villaverde fue el blanco de acusaciones similares en la Cámara de Diputados. En la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, la diputada del Frente de Izquierda Vilma Ripoll apuntó contra la libertaria: “Diga a cuánto está el gramo, que acá muchos deben querer saber”.