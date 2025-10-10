La vidente Venus Psíquica encendió las redes con una nueva visión sobre Javier Milei

Luego de advertir sobre la presunta caída del gobierno de Javier Milei , la vidente Rosa Pascal, conocida como Venus Psíquica, lanzó una nueva visión, de cara a las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre.

Pascal ganó notoriedad al predecir que el presidente tendría que abandonar el Gobierno por un escándalo judicial vinculado a su hermana, Karina Milei. El video se volvió viral en redes, ya que había sido grabado días antes de que estallara la polémica por los audios del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que denunciaban el cobro de coimas por parte de la secretaria General de la presidencia.

Ahora, a dos semanas de las elecciones legislativas, la vidente pronosticó otro oscuro panorama para el oficialismo después de los comicios del 26 de octubre.

"Alerta argentina", tituló Pascal el posteo de su nueva predicción. En el video, la vidente afirmó haber consultado a sus "dioses, a Jesús, Krishna, Venus y María" sobre el resultado de las elecciones legislativas.

En ese marco, develó: "Me han mostrado unas elecciones donde el presidente Milei, su grupo político, pierden las elecciones... Pierden por muchísimo, por una gran diferencia, que pierden las elecciones totalmente".

Según la visión de Rosa Pascal, el revés electoral no solo se manifestará en la derrota general del espacio, sino también en la pérdida de la mayoría de sus representantes actuales. "Pierden la mayoría de sus pares políticos en las elecciones, la mayoría. Si quedan pocos, son muy poquitos, pierde el grupo político del presidente Milei," aseguró.

Pascal siguió el hilo de sus anteriores predicciones y afirmó que el resultado del 26 de octubre marcará un punto de inflexión político para Milei. "Volvemos a decir un ciclo terminado, como hemos anunciado en otras videncias que me han preguntado. Otro ciclo terminado, el presidente Milei, un ciclo terminado políticamente", sentenció Venus Psíquica.