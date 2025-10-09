Diego Santilli minimizó el rechazo judicial a eliminar a Espert de la boleta: "La gente va a votar ideas"

Tras el fallo de Junta Electoral que rechazó la reimpresión de boletas por la renuncia de José Luis Espert , el candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli minimizó el golpe judicial y afirmó que la gente va a elegir “las ideas”, sin importar qué nombre aparezca en la boleta .

El oficialismo intentó hacer unos cambios de último momento en las boletas electorales para sortear la baja de Espert en medio del escándalo que lo involucra con el presunto narcotraficante Fres Machado. Sin embargo, la Justicia no sólo rechazó que Santilli lo reemplazara en primer lugar, sino que tampoco permitió volver a imprimirlas sin el excandidato.

No obstante, el dirigente del PRO se mostró confiado de cara a las elecciones en una nota por LN+, donde afirmó: “A mí no me importa. A esta altura lo que estamos discutiendo son ideas”, remarcó, consultado sobre el posible efecto negativo de llevar el nombre de Espert en medio de las fuertes acusaciones.

Así quedará la lista de La Libertad Avanza en la Boleta Única de Papel en la Provincia de Buenos Aires.

“Acá no es un problema de nombres, de carteles, de 1, 2, 3 o de cartelería. Es un problema de ideas: si estamos con la idea del cambio o si estamos discutiendo el pasado”, insistió Santilli, quien quedó en el segundo lugar de la lista libertaria bonaerense, abajo de Karen Reichardt.

En ese marco, el diputado le envió un mensaje a la gente de cara al 26 de octubre: “La indiferencia y la apatía no le ganan al cambio. Si no vas a votar, gana el pasado. Andá a votar”, planteó, bajo la hipótesis de que la derrota en el territorio bonaerense fue por el faltazo de votantes libertarios.

Con la Boleta Única de Papel en mano, Santilli aseguró: “El primer lugar en la boleta, la izquierda. Tenés que votar la boleta violeta.Anda a buscar la boleta violeta al cuarto oscuro”, dijo, señalando la lista libertaria en la BUP, y remarcó: “No vas a votar personas. No vas a votar a Santilli. Vas a votar ideas, el cambio que está llevando adelante el presidente Milei”, sentenció.

Qué dijo la Justicia sobre la reimpresión de boletas

Este jueves, la Junta Electoral desestimó la solicitud de La Libertad Avanza en provincia de Buenos Aires para reimprimir sus boletas eliminando el nombre de Espert. Su argumento fue que no existen razones técnicas ni legales que justifiquen la medida.

La decisión se tomó tras una audiencia en la que participaron representantes de las 15 fuerzas políticas, el juez federal N.º 1 Alejo Ramos Padilla, la presidenta de la Suprema Corte bonaerense, Hilda Kogan, el camarista federal Jorge Di Lorenzo y el ministro del Interior, Lisandro Catalán.

Así, la Junta Electoral Nacional del distrito Buenos Aires resolvió denegar la impresión de 14 millones de boletas que había solicitado el Gobierno nacional, que previamente sufrió el rechazo de su pedido de ubicar a Santilli como primer candidato.

El organismo consideró que la solicitud es “material, temporal y jurídicamente inviable”, ya que su aprobación podría comprometer la realización del proceso electoral por los tiempos técnicos y logísticos que requeriría, y poner en riesgo el derecho al voto de la ciudadanía.