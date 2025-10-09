Leonardo Cositorto dijo que aportó 32.000 dólares a la campaña de Diego Santilli

Leonardo Cositorto , fundador de Generación Zoe y condenado a 12 años de prisión por estafas reiteradas, aseguró que aportó 32.000 dólares a la campaña de Diego Santilli en 2021. En una entrevista desde la cárcel, dijo que “cuando me metieron preso, se despegaron todos”.

Según su relato, el dinero fue entregado tras una cena organizada en Quilmes, en la que participaron dirigentes del PRO . Cositorto mencionó al exintendente Martiniano Molina como intermediario y sostuvo que la solicitud de fondos surgió de un pedido para reforzar la fiscalización electoral.

“Me dijeron que estaban perdiendo votos por falta de fiscales y me pidieron ayuda. Yo puse el 50% de lo que hacía falta”, afirmó. También señaló que antes había colaborado con 5.000 dólares para una acción social del “Día del Niño” vinculada a la campaña.

El empresario aseguró que en esa reunión se hablaba de “compromiso, integridad y valores”, y que decidió apoyar por afinidad ideológica. “Yo me considero liberal y vi en Santilli a alguien que podía representar eso”, dijo.

Además, mencionó haber realizado aportes menores a otros espacios políticos y afirmó que, tras su detención, “nadie dio la cara”. “Se despegaron todos, como si nunca me hubieran conocido”, agregó.

Desde el entorno de Santilli negaron cualquier tipo de vínculo con Cositorto y calificaron sus declaraciones como “una operación política”. “No lo conozco ni tuve relación alguna con él”, respondió el dirigente.

Los registros oficiales de financiamiento de la campaña de 2021 no incluyen aportes a nombre de Cositorto ni de Generación Zoe, y hasta el momento no hay documentación que respalde su versión.

El caso reaviva el debate sobre los mecanismos de recaudación y control de los fondos electorales, mientras el empresario, desde prisión, continúa lanzando declaraciones públicas que involucran a figuras políticas nacionales.