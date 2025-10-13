Javier Milei partió a Washington para reunirse con Donald Trump: cuál será su agenda

Al presidente Javier Milei lo acompañan Karina Milei, Patricia Bullrich y Luis Caputo entre otros miembros del gabinete que participarán de su agenda en Estados Unidos.

El presidente Javier Milei partió este lunes por la tarde rumbo a Estados Unidos para su encuentro bilateral con Donald Trump, previsto para mañana martes a las 12 en el Salón Oval de la Casa Blanca. La reunión se da en un contexto de confirmación de asistencia financiera de EE.UU. a Argentina y en medio de la gira de Trump para abordar el acuerdo de paz en Gaza.

El encuentro Milei-Trump se produce días después de que el Tesoro estadounidense confirmara la continuación de negociaciones para una ayuda a Argentina, que podría incluir un swap de US$20.000 millones. Paralelamente, la agenda de Trump está marcada por un viaje a Israel y una cumbre en Egipto con líderes de diversos países para definir el acuerdo de paz en Gaza.

La agenda de Javier Milei en Estados Unidos El vuelo presidencial salió a las 15:00 y la delegación argentina tiene previsto arribar a Washington a las 23:00. La agenda del martes se concentra en el protocolo y las reuniones estratégicas con la administración Trump.

Martes al mediodía: Saludo y firma del libro de honor en la Casa Blanca, seguido de un encuentro con Donald Trump.

A continuación, habrá un almuerzo protocolar con las comitivas de ambos países.

17.00: Participación en una ceremonia en honor a Charlie Kirk , líder conservador asesinado en septiembre.

Luego, en la Blair House- la residencia oficial para los invitados del presidente estadounidense-, habrá una firma del libro de visitas en la residencia oficial para huéspedes presidenciales.

22.00: Milei y su comitiva regresan a Buenos Aires, con llegada prevista para el miércoles a las 8:00. La comitiva oficial El presidente Milei está acompañado por un grupo reducido de funcionarios clave de su gabinete, además del embajador y el canciller.

Karina Milei (Secretaria General de la Presidencia)

Luis Caputo (Ministro de Economía)

Patricia Bullrich (Ministra de Seguridad)

Santiago Bausili (Presidente del BCRA)

Manuel Adorni (Vocero Presidencial)

Gerardo Werthein (Canciller)

Alex Oxenford (Embajador en EE.UU.) Javier Milei no irá al Coloquio de IDEA Este miércoles se llevará a cabo el cierre del 61° Coloquio de IDEA. Por cuestiones de agenda, el Presidente no podrá asistir. Así lo confirmó la organización en un comunicado de prensa.