Abrupta baja del dólar en la previa de la reunión de Javier Milei con Donald Trump

Luego del fin de semana largo por el Día de la Raza, el Gobierno esperaba un lunes favorable respecto de una posible caída en la cotización del dólar respecto del peso. La buena noticia se da luego del anuncio del swap norteamericano en Argentina y en la previa de la reunión Javier Milei - Donald Trump en la Casa Blanca.

En concreto, el dólar oficial cerró hoy en $1.325 para la compra y $1.375 para la venta en la cotización de Banco Nación, una baja de $75 respecto del último cierre.

Tras haberse confirmado el swap por US$20.000 millones y la compra directa de pesos argentinos, mediante el Tesoro de los Estados Unidos, el tipo de cambio minorista perforó la barrera de los $1.400 y comenzó la semana a la baja.

A su vez, el presidente Javier Milei mantendrá una reunión junto a su par norteamericano, Donald Trump, el próximo martes en la Casa Blanca, a la espera de avanzar en los detalles y condiciones del auxilio económico.

Si bien el equipo económico mantiene un hermetismo al comunicar detalles sobre el acuerdo con Estados Unidos, el ministro de Economía Luis Caputo adelantó posibles anuncios para la reunión que mantendrán ambos mandatarios.

“Es probable que el martes haya un anuncio”, dijo ayer en un reportaje.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se ubicó entre los $1.375 y $1.385 para la venta. La mayor cotización se alcanzó a $1.390.

A cuánto cotizó el dólar blue hoy

El dólar blue se cotizaba esta tarde en $1.400 para la compra y $1.420 para la venta, con una baja de 3,9% en la jornada.

El mayorista, por su parte, cayó 5% y se ubicó en los $1.350. Actualmente, el régimen de bandas cambiarias está establecido en $1.487,11 para el techo y $940,85 para el piso.

Por su parte, en la cotización de los tipos de cambio financieros, el MEP caía 2,3% a $1.407,51, y el CCL (Contado Con Liquidación) registraba un descenso del 0,9% hasta los $1.426,21.

Las reservas del Banco Central (BCRA) se ubicaban el día anterior en US$42.056 millones.