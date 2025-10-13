Para The Wall Street Journal, la "dolarización" es "esencial" para Argentina

Tras conocerse el salvataje financiero por parte del Tesoro de Estados Unidos , el medio estadounidense The Wall Street Journal cuestionó el rescate a la Argentina y pidió por una dolarización . La editorial del medio financiero estadounidense se da en la previa del viaje del presidente Javier Milei a Washington para reunirse con su par Donald Trump.

“Ayudar al presidente pro-mercado Javier Milei es estratégicamente importante. Pero es probable que este rescate tire dólares buenos tras pesos malos sin una reforma monetaria en Buenos Aires”, lanzó la editorial titulada “ Argentina: país correcto, rescate equivocado ”.

Si bien el medio estadounidense valoró la asistencia del Tesoro norteamericano, sostuvo que la ayuda “tiene la intención de mostrar a los especuladores que Argentina tiene muchas municiones para detener otra corrida. Pero ¿por cuánto tiempo?”. En esa línea, remarcó que “el problema es la falta de liquidez aguda".

También, el texto reconoció que “las valientes reformas de Milei han hecho mucho bien para estabilizar el presupuesto federal, poner fin a la guerra peronista contra los negocios y dar la bienvenida a la inversión”, pero aclaró que “nadie está seguro de cuánto durará esta era de reforma”.

Por el lado de la inflación, el artículo señaló que “sigue siendo un problema de más del 30%, y a los inversores les preocupa que los partidos de la oposición ganen a lo grande en las elecciones legislativas de este mes”.

“El mandato de Milei no termina hasta 2027, pero el temor es que sea castrado antes de esa fecha”, advirtió The Wall Street Journal.

Dolarización

A contramano de lo que expresó recientemente el ministro de Economía, Luis Caputo, que descartó una dolarización, The Wall Street Journal recomendó a la Argentina que dolarice.

“Es difícil de entender, ya que en su campaña defendió la eliminación del Banco Central. Sabemos que el ministro de Economía, Luis Caputo, se opone, al igual que algunos fondos de cobertura que se benefician del carry trade cambiario que desaparece con la dolarización. El Fondo Monetario Internacional también participa en el rescate del país, y su solución por defecto siempre es la devaluación”, señaló el diario económico.

“Después de las elecciones, Scott Bessent desperdiciará activos en dólares en este rescate si no presiona a Milei para que restaure el dinero sólido con la dolarización”, apuntó.

Con este panorama, el diario sostuvo que “para que esas reformas tengan éxito se requiere confianza en el dinero argentino” y expresó que “eso no sucederá con el peso, por lo que la dolarización es la alternativa política correcta y ahora esencial". A modo de ejemplo, el texto citó el caso de Ecuador, que "logró una transición exitosa a un sistema monetario dolarizado en 2000 que derrotó la inflación y aún se mantiene hoy”.