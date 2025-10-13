Javier Milei negó injerencia de EE.UU. sobre la soberanía y auguró: "Nos van a salir dólares por las orejas"

Para Javier Milei, el apoyo de la Casa Blanca se debe a que Estados Unidos decidió "liderar el continente americano" y rechazó que tuviera injerencia sobre la soberanía. También apuntó contra el kirchnerismo por sus lazos con Nicolás Maduro.

En la previa de su visita a la Casa Blanca, Javier Milei rechazó que el apoyo financiero de los Estados Unidos implique algún tipo de injerencia sobre la soberanía argentina y prometió "una avalancha de dólares" para el país en materia de inversiones en sectores estratégicos. Además, enfatizó que no modificará el programa económico incluso si sufre una gran derrota en las elecciones y apuntó contra la oposición por no condenar la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela.

Cambios económicos y la profecía de Javier Milei "La política no se va a mover un ápice. No voy a cambiar la política, la dirección es la correcta", enfatizó Javier Milei en diálogo con radio El Observador horas antes de partir hacia Washington para mantener su reunión bilateral con Donald Trump en la Casa Blanca. La afirmación, que el presidente sostuvo incluso en un eventual escenario de derrota electoral en octubre, se basa en que Argentina "es uno de los cinco países del mundo con equilibrio fiscal en la línea financiera" y agregó que la negociación con Estados Unidos asegura que no habrá problemas de liquidez.

Por ese motivo, sumado al reciente anuncio de inversión de OpenAI de US$25 mil millones para construir un centro de datos en la Patagonia, Milei sostuvo que los recursos estratégicos que posee el país traerán con el tiempo un aumento "fenomenal" de los ingresos de los argentinos. "Nos van salir dólares por las orejas", proyectó.

La apuesta del Gobierno está sobre sectores como la minería, el campo y la energía. Para el presidente, recursos como el oro, el litio, o el cobre; las tierras raras, el uranio, la energía nuclear, el petróleo y el gas incidirá directamente sobre el empleo y los salarios. "El sector servicios es intensivo en mano de obra, con lo cual los salarios en Argentina se van a disparar fuertemente. Si seguimos adelante, nos espera un futuro maravilloso", auguró.

La injerencia de Estados Unidos y la previa de la reunión con Donald Trump En ese marco, consultado sobre si el apoyo financiero de Estados Unidos podría repercutir en algún tipo de injerencia sobre la soberanía nacional, el presidente subrayó: "Para nada. Cuando usted mira las reservas de los banco centrales de distinta partes del mundo, tienen una canasta de monedas. El Banco Central de China, tienen un montón de títulos públicos de Estados Unidos. Lo que pasa es que acá los kukas con tal de ensuciar son capaces de decir cualquier cosa", enfatizó el libertario.