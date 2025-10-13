El gobierno de Axel Kicillof se diferenció de la relación de Javier Milei con Estados Unidos

Axel Kicillof no deja pasar la celebración de Javier Milei por su relación con Estados Unidos y busca diferenciarse. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco , cuestionó las últimas decisiones económicas del presidente Javier Milei y aseguró que las medidas “no tienen impacto real” en los ingresos de la población. “Son anuncios macroeconómicos que tienen como objetivo sostener la estabilidad del tipo de cambio hasta las elecciones”, sostuvo.

En su habitual conferencia de prensa, Bianco planteó que los anuncios de la Casa Rosada “no mejoran los ingresos ni la demanda de la ciudadanía, particularmente de los bonaerenses”, y que el Gobierno nacional “está sosteniendo la economía con varios pulmotores”.

Según detalló, esas medidas incluyen “el blanqueo primero, después el préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y ahora una supuesta intervención del Tesoro de los Estados Unidos”.

El funcionario advirtió además sobre una caída en la actividad económica: “De acuerdo a fuentes del INDEC, se desinfla la economía y ya acumula tres meses consecutivos de caídas. La actividad económica está en niveles similares a los de fines del año pasado; tenemos seis meses de estancamiento”.

Bianco agregó que en las últimas semanas se observaron “indicadores muy preocupantes” en producción, empleo y salario. En ese sentido, apuntó contra la política económica de Nación: “Desde que asumió Milei se destruyeron 262.000 empleos formales; los sectores más afectados son la administración pública, defensa y seguridad y el sector de la construcción”.

El impacto en la recaudación de ARCA

También se refirió a la caída de la recaudación. “ARCA anunció que en septiembre cayó 10% respecto del año pasado por la parálisis de la economía, y eso impacta directamente en la provincia porque parte de esos impuestos son coparticipables”, explicó.

Sobre la composición de los ingresos, Bianco precisó que “cayeron los bienes personales, la eliminación del impuesto país y la reducción de los derechos de exportación”, y advirtió que el aumento de las importaciones “no es una buena noticia, porque refleja una mayor entrada de producción extranjera que compite con la nacional”.

Al final de su exposición, el ministro envió un mensaje al Presidente: “Está a tiempo de llevar adelante cambios en su programa económico y de empezar a defender el trabajo y la producción nacional”. Y agregó una crítica directa al vínculo del Gobierno con Estados Unidos: “Que escuche a (Donald) Trump mañana. Que escuche su discurso productivo, en defensa del trabajo y la producción estadounidenses. Que se copie de eso y que lo aplique en la Argentina”.