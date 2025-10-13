El crudo análisis de Cecilia Roth sobre Javier Milei: "Hay miedo"

La actriz fue consultada por un móvil de Puro Show sobre los comentarios de Lali Espósito sobre el presidente y ella opinó contundentemente.

Hace pocos días, Cecilia Roth fue entrevistada en un móvil de Puro Show y le consultaron sobre los comentarios de Lali Espósito acerca de Javier Milei. "En las últimas horas, Lali fue muy crítica con Milei hablando de libertad de expresión y demás. ¿Qué podés decir al respecto?", le consultó el cronista del programa de espectáculos.

"Me parece bien, me parece muy bien. Me parece muy valiente porque, en general, hay mucho machismo, mucho odio con las mujeres con las que se pelea nuestro presidente", sostuvo la artista.

"¿Una cuestión de machismo?", quiso saber el movilero.

"No, es más que machismo. Es algo... no sé, no puedo definir lo que le pasa, pero sí es machismo, es misoginia. ¿Vos conocés a a alguien, además de Patricia Bullrich, que esté cerca del presidente, mujer?", expresó la actriz.