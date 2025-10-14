Con esta boleta única se votará en Guaymallén: conocé a todos los candidatos

Los ciudadanos de Guaymallén deberán elegir entre ocho opciones en las categorías de senadores y diputados provinciales y concejales.

Los mendocinos votarán el próximo 26 de octubre en las elecciones legislativas nacionales y provinciales. En esta ocasión se renovarán cargos de diputados nacionales, legisladores provinciales y, en 12 departamentos, también concejales.

Estos comicios se desarrollarán por primera vez con dos boletas únicas de papel: una con los aspirantes a bancas nacionales y otra con los postulantes para cargos locales. En la segunda estarán los aspirantes a senadores y diputados provinciales, junto con los concejales de los municipios donde se elige esa categoría.

Guaymallén es el departamento con mayor cantidad de electores y en este municipio competirán ocho fuerzas políticas en las tres categorías locales. Las listas corresponden a: Fuerza Justicialista Mendoza, Frente Verde, Protectora Fuerza Política, Frente de Izquierda y de los Trabajadores, Frente Libertario Demócrata, Alianza Provincias Unidas–Defendamos Mendoza, La Libertad Avanza+Cambia Mendoza y el Partido de los Jubilados.

Para facilitar la identificación, la boleta única provincial y municipal tendrá un reverso de color verde, mientras que la boleta nacional será de color azul. Cada una se depositará en una urna distinta, identificada con el color correspondiente.

Con este sistema, los votantes podrán optar por marcar una lista completa o, si lo prefieren, combinar candidatos de distintos espacios en cada categoría.