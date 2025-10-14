Luján de Cuyo puso a la venta 51 lotes en una zona con alto potencial

El Municipio lanzó la licitación pública para la venta de parcelas en el Parque Industrial Municipal (PIM), ubicado frente a la refinería. La zona se consolida como el nuevo polo logístico y productivo de Mendoza.

Luján de Cuyo llamó esta semana a licitación para la venta de 51 lotes disponibles dentro del predio del Parque Industrial Municipal (PIM), una zona que se vislumbra altamente atractiva teniendo en cuenta que está en la zona donde se instalará el futuro Polo Logístico; y también el Puerto Seco, a metros de la refinería de Luján de Cuyo.

PIM está ubicado sobre la Ruta Provincial 84 y se encuentra integrado a la futura Plataforma Logística, que incluye zona aduanera, parador de camiones, estación de servicio y hotelería. Este conjunto de obras y servicios convertirá al área, según manifestaron desde el municipio, en uno de los enclaves "más atractivos" para la inversión industrial y logística de la provincia.

Parque Industrial Municipal de Luján de Cuyo Parque Industrial Municipal de Luján de Cuyo Prensa Luján “Luján de Cuyo se ha posicionado como un municipio líder en planificación territorial y desarrollo económico. Con el Parque Industrial y la Plataforma Logística sobre la Ruta 7, estamos construyendo el eje neurálgico de la logística del Oeste Argentino”, consideró el intendente Esteban Allasino.

Alto potencial industrial en Luján de Cuyo La licitación, que es la 1251, invita a empresas y emprendedores a presentar una oferta económica por metro cuadrado junto con un proyecto de inversión y obras que generen desarrollo y empleo en la zona.

Los interesados podrán consultar las condiciones en lujandecuyo.gob.ar/compras_licitaciones o solicitar información al correo [email protected]. La apertura de sobres se realizará el 2 de diciembre a las 10 horas en la Dirección de Compras y Suministros de la Municipalidad de Luján de Cuyo.