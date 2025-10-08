Marcharon para pedir por la liberación del policía que mató a un ladrón en Luján

Familiares y allegados se movilizaron este miércoles por la noche para respaldar a José Funes, el policía acusado de homicidio agravado.

La marcha tuvo lugar este miércoles por la noche en Luján.

La Asociación de Esposas y Familiares de Policías de Mendoza encabezó este miércoles por la noche una marcha en apoyo al agente José Funes, quien fue imputado por homicidio agravado tras abatir a Federico Rubén García Gioia en un operativo ocurrido el lunes en Luján de Cuyo.

La movilización fue convocada a través de la referente del grupo, Liliana Cortez, quien había expresado antes de la marcha: "Nos manifestamos antes que lo pasen al penal". La concentración comenzó a las 20.30 en la plaza departamental de Luján de Cuyo, desde donde los manifestantes se dirigieron hacia la Comisaría 11, donde exigieron la revisión de la causa.

Con carteles y mensajes de respaldo, los presentes reclamaron que el accionar de Funes "fue en cumplimiento de su deber". La movilización se desarrolló en un clima de tensión, pero sin incidentes.

Cuál es la situación de Funes El policía José Funes, integrante de la Unidad de Procedimiento y Abordaje de la Niñez y Adolescencia (UPANA), fue imputado este miércoles por homicidio agravado por el fiscal de Homicidios Gustavo Pirrello, quien consideró que no hubo justificación para que el efectivo efectuara ocho disparos contra García Gioia.

Según la investigación, el hecho ocurrió el lunes alrededor de las 9.30, en el cruce de Azcuénaga y Libertad, una zona transitada de Luján de Cuyo. Funes habría reconocido a García Gioia como el presunto ladrón de su arma reglamentaria. La víctima se desplazaba en un Chevrolet Prisma y, de acuerdo con los primeros reportes, habría desoído la voz de alto del policía.