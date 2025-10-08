Condenaron a 21 años de cárcel al policía que mató a Bastian Escalante

El policía bonaerense Juan Alberto García Tonzo fue condenado este miércoles a 21 años de cárcel por el crimen de Bastian Escalante Montoya, el niño de 10 años asesinado en la localidad de Wilde.

El Tribunal Oral en lo Criminal N°4 de Avellaneda condenó al efectivo García Tonzo a 21 años de cárcel y, además, le impuso 10 años de inhabilitación. La Fiscalía había pedido en los alegatos 25 años de prisión y el estudio Jurídico de Matías Morla, abogado de la familia, solicitó 35 años de condena.

La Jueza María Angélica Sayago del Castillo dio a conocer este miércoles la sentencia luego de que el jurado popular lo haya encontrado culpable de los delitos de homicidio agravado por el uso de arma, en el caso de Bastian, y tentativa de homicidio agravado con uso de arma y exceso de la legítima defensa, en el caso de los ladrones que intentaron robarle la moto.

“Estamos satisfechos con la condena. Junto con la Fiscal del caso, la doctora Mariela Montero, más el acompañamiento de la Comisión Provincial de la Memoria, hicimos un trabajo minucioso para determinar que García Tonzo fue el responsable de asesinar a Bastian. Ahora vamos a evaluar el pedido de un traslado a una cárcel alejada de su lugar de residencia para que cumpla su condena”, aseguró Matías Morla.

Bastian fue asesinado el 10 de julio del año pasado cuando salía de jugar al fútbol con sus amigos e iba acompañado de su mamá. En ese momento el policía de la bonaerense intentó evitar el robo de su moto y disparó sin medir las consecuencias al menos doce tiros.