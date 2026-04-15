Ataque de celos en un club infantil: una mujer le tiró agua hirviendo en la cara a la novia de su ex

El violento episodio ocurrió durante un partido infantil de hockey. La mujer habría actuado de manera premeditada y ya se solicitó su detención.

El hecho ocurrió en Tucumán, en un club de la ciudad donde se practican rugby y hockey. Allí, María Barrionuevo se encontraba presenciando un partido infantil de hockey junto a su hija y su pareja. Sin embargo, en el momento en que su novio se alejó del lugar, la mujer fue atacada por la ex de este, quien, tras una discusión, le arrojó agua hirviendo en la cara.

El ataque ocurrió en el Club Universitario, y generó una fuerte conmoción debido a la violencia del hecho y a la gravedad de las heridas sufridas por la víctima. Barrionuevo compartió en su cuenta de TikTok un video en el que mostró cómo quedó su rostro y brindó algunos detalles de lo sucedido, lo que amplificó el impacto del caso en la opinión pública.

María Barrionuevo

Las graves heridas y el avance de la causa judicial Según relató su abogado en diálogo con LN+, la mujer ya había sido agredida en ocasiones anteriores por la misma persona, quien sería la expareja de su actual novio. En este contexto, el letrado confirmó que ya se solicitó la detención de la agresora, que habría actuado junto a su madre y su hermana.

La justificación de la mujer ante el ataque La atacante intentó justificar su accionar al señalar que la discusión se originó porque la víctima tenía un termo de agua que supuestamente le pertenecía, argumento que fue posteriormente desmentido. De acuerdo con el abogado, el ataque habría sido premeditado, ya que la agresora esperó a que María quedara sola con su hija para concretar la agresión.