Una moto atropelló a un niño de 4 años en Ezeiza y escapó: buscan a los responsables

Un nene de 4 años protagonizó un fuerte choque al ser atropellado por una motocicleta en Ezeiza. El hecho tuvo lugar el pasado viernes, cerca de las 18 en una zona de movimiento vecinal que se vio sacudida por la actitud por el siniestro y por la huida de los motociclistas.

De acuerdo con el relato de los padres y testigos que se encontraban en el lugar, el accidente se produjo de manera inesperada mientras la familia intentaba cruzar la calzada.

Tal como muestra el video de una cámara de seguridad, el menor se adelantó y salió repentinamente a la calle pasando por delante de una motocicleta ocupada por dos hombres que circulaban por la calle Florida que no pudo evitar el contacto y embistió al pequeño.

La reacción de los ocupantes del rodado fue la de desentenderse de la situación en lugar de detenerse para auxiliar al niño o ponerse a disposición de la familia.

Cómo está el niño atropellado

A pesar del fuerte impacto y la caída, se informó que fue trasladado de inmediato a un centro de asistencia médica para realizarle los estudios de rigor y trascendió que se encuentra fuera de peligro.

Por otro lado, los vecinos de la zona expresaron su preocupación por la velocidad a la que suelen circular las motos por el barrio, y se espera que las cámaras de seguridad aledañas puedan aportar datos sobre la patente o las características del vehículo para dar con los responsables.