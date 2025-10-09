Preocupación por una joven de 16 años desaparecida hace cuatro días en Mendoza

Una joven de 16 años, identificada como Valentina Vargas Cruz , lleva cuatro días desaparecida en Mendoza y comenzó a ser intensamente buscada por detectives policiales y judiciales. La adolescente fue vista por última vez el lunes, cuando salió de la casa de su padre en Luján de Cuyo .

De acuerdo con fuentes allegadas al caso, familiares de la chica radicaron la denuncia de paradero en la Oficina Fiscal Luján-Uspallata, que funciona en la Comisaría 11°. A partir de allí, la causa quedó a cargo del fiscal de Homicidios Gustavo Pirrello, quien dispuso una serie de medidas para localizar a Vargas Cruz.

Por eso, personal de la Unidad Búsqueda de Personas inició las averiguaciones pertinentes para conocer la situación de la joven y poder establecer si pudo haber sido o no víctima de algún delito.

Según indicaron desde la familia de la chica desaparecida, la última vez que tuvieron contacto fue cuando salió del domicilio de su padre, localizado en el barrio Sol y Sierra de Vistalba , Luján de Cuyo

A raíz de las tareas de investigación, la principal teoría es que la menor se habría ido por sus propios medios junto a su novio, un muchacho oriundo del barrio 8 de Abril de Las Heras.

barrio sol y sierra El barrio Sol y Sierra, donde la joven fue vista por última vez. Wikimapia.

Sin embargo, cuando los pesquisas se dirigieron a su domicilio, no encontraron al joven y mucho menos a la adolescente desparecida. En tanto, familiares del novio Vargas Cruz indicaron a los funcionarios que ya no vive en su casa y que estaría en situación de calle, por lo que también desconocían su paradero. Además, agregaron que no tenían datos sobre la menor de edad.

Bajo ese contexto, los detectives del caso estiman que la joven, en principio, no habría sido víctima de ningún tipo de delito, aunque no descartan otras hipótesis y hasta la tarde de este jueves continuaba la intensa búsqueda.

La búsqueda en las redes sociales

Familiares de Valentina Vargas Cruz iniciaron una búsqueda por las redes sociales, en las que publicaron su foto y revelaron que dejó de ser vista el lunes a las 16.30 en Luján.

La imagen agrega que, al momento de su desaparición, vestía remera lila, pantalón negro ancho y zapatillas negras.

image La imagen de la adolescente que difundieron en las redes sociales. Facebook.

Asimismo, pidieron que, en caso de conocer algún dato sobre su paradero, la ciudadanía puede comunicarlo al teléfono 2616881890, de su padre, Mario Vargas, o a la línea de emergencias 911.