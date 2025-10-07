Desesperada búsqueda de una joven que desapareció en Entre Ríos el viernes pasado

Daiana Magalí Mendieta , de 22 años, desapareció el viernes 3 de octubre en la localidad entrerriana de Gobernador Mansilla , perteneciente al departamento de Tala. Desde entonces, la fiscalía ordenó allanamientos y rastrillajes en distintos puntos de la provincia, aunque, lamentablemente, por el momento no encontraron pistas del caso.

No obstante, la madrugada del domingo, se halló el vehículo de la joven, un Chevrolet Corsa Classic, abandonado sobre un camino vecinal, a unos dos kilómetros y medio del centro de Gobernador Mansilla.

Desde ese momento, se desplegaron efectivos policiales, bomberos voluntarios, brigadas K9, operadores de drones y personal de unidades especiales de la Policía de Entre Ríos . Las acciones fueron coordinadas por la fiscalía interviniente, que también mantiene el hermetismo sobre los detalles del caso.

El auto de Daiana, un Chevrolet Corsa Classic, fue hallado abandonado el domingo alrededor de las 4 de la madrugada, a 2 kilómetros de la localidad de Gobernador Mansilla.

Durante la jornada del lunes, los esfuerzos se concentraron en un área rural situada detrás del hospital y el cementerio local. En ese sector, se revisaron campos con siembra, sectores de monte bajo y un arroyo que atraviesa la zona. Se utilizaron drones de alta tecnología para el relevamiento aéreo y se desplegaron perros rastreadores. Sin embargo, no se hallaron rastros ni indicios que aportaran datos concretos sobre el paradero de Mendieta.

Por la tarde, las autoridades realizaron un nuevo allanamiento en otra vivienda de la localidad, por orden de la fiscalía. Este procedimiento se suma a otros operativos realizados durante el fin de semana, entre ellos el allanamiento a una casa el domingo por la noche, donde se produjo la detención de un hombre que habría ofrecido resistencia al ingreso de la policía.

Hasta el momento, la Policía no confirmó oficialmente el vínculo entre la persona detenida y la joven desaparecida, aunque distintas fuentes señalaron que ambos mantenían una relación. Las autoridades reiteraron que no se descarta ninguna hipótesis y que todas las líneas investigativas siguen abiertas.