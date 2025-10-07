Qué hizo Sotacuro la noche del triple crimen, según el relato de su pareja

Mónica Débora Mujica , pareja de Víctor Sotacuro , uno de los detenidos por el triple crimen en Florencio Varela , declaró la noche del lunes 6 de octubre ante el fiscal Adrián Arribas. En su testimonio, brindó detalles sobre los movimientos de su pareja durante la noche del 19 de septiembre, cuando se produjo el asesinato de tres jóvenes, así como los días posteriores y las circunstancias en las que Sotacuro se fugó del país.

Según la declaración, la noche del crimen Sotacuro utilizó su auto Renault 19 para buscar a una persona identificada como "el Loco". Mujica señaló que ese día, alrededor de las 20.30, regresaban del colegio con sus hijos cuando Sotacuro recibió un mensaje. "Me dijo 'gorda, coman que ahora vengo, tengo que hacer un remis'", relató.

Durante la noche del 19, Mujica recibió mensajes de su pareja. A las 00 le preguntó cuándo regresaría y él respondió que estaba esperando al Loco. Le envió una foto de una calle como prueba, algo que, según ella, hacía a menudo por desconfianza. A las 4, Sotacuro le escribió que volvía porque Ramiro le iba a entregar ropa limpia para el Loco. Al ser consultada, Mujica explicó que Ramiro era alguien que frecuentaba la casa del Loco.

Según su relato, Sotacuro llegó al hogar a las 5, comió y comentó que el Loco lo había hecho llevar a dos personas por el centro, cerca del Obelisco. En los días siguientes, la familia continuó con su rutina habitual. El domingo almorzaron en Celina, el lunes trabajaron y llevaron a sus hijos al colegio. "No vi nada raro, él estaba lo más normal", declaró Mujica.

Qué sabe la mujer sobre "el Loco"

Consultada sobre "el Loco", la mujer indicó que su nombre es David, de nacionalidad peruana, con aproximadamente 30 años. Lo describió como una persona "gordita, de pelo corto, morocho" y afirmó que vive en la villa, posiblemente en la manzana 29. Agregó que conoce su casa y que ha visto ingresar allí a esa persona varias veces. También señaló que en el barrio se lo conoce como "el tarta", ya que tartamudea al hablar.

triple crimen

Qué pasó con Sotacuro cuando trascendió el triple crimen

El miércoles, mientras llevaban a los chicos al colegio, afirmó que dos personas encapuchadas amenazaron a Sotacuro. Ocurrió en el palier del tercer piso del edificio. Según la mujer, los sujetos le dijeron que se fuera porque si no lo iban a matar, y le quitaron el celular.

Ese mismo día, mientras veían televisión, Mujica relató que Sotacuro reaccionó al ver una noticia sobre el hallazgo de tres mujeres asesinadas. "Cuando ve la dirección dice 'yo lo llevé al David acá, anduve por acá. Este hijo de puta me mandó para esto. Este hijo de puta es el que hizo la cagada. Yo estuve ahí con mi coche, me voy'", afirmó.

Ante esa situación, Mujica le sugirió que se fuera por seguridad. Él tomó su celular y prometió comunicarse desde el teléfono de su hija. Según la declaración, la siguiente comunicación fue al día siguiente a las 22, y más tarde, a las 9, Sotacuro le aseguró que no había participado en el crimen. "Me dijo que solo llevó a David y a los dos chicos que discutían. Que no hizo nada, que iba a decir la verdad y que se iba a entregar", afirmó.