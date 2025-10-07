Manchas de barro, $600 mil y un nuevo sospechoso: Víctor Sotacuro reveló nuevos detalles de la noche del horror

A casi dos semanas del triple crimen de Morena Verri (20), Brenda Loreley Del Castillo (20) y Lara Morena Gutiérrez (15), las jóvenes que fueron torturadas y asesinadas en Florencio Varela , se conoció la declaración de dos de los detenidos .

Víctor Sotacuro, quien está acusado de haber manejado el auto Volkswagen Fox de color blanco que se habría utilizado como vehículo de apoyo el 19 de septiembre, declaró ante el fiscal Adrián Arribas y reveló que fue lo que ocurrió aquella noche.

“El día viernes 19, a las 19.30 hs., viene el Sr. David, que lo conozco como albañil, y él me contrata diciéndome que le haga un remis a una quinta donde él tenía una fiesta de cumpleaños, le dije que sí, que le sale $40.000 el viaje”, detalló Sotacuro. A su vez, mencionó que David es peruano y que le pidió que lo busque a las 22 horas del mismo día para volver a Capital Federal.

“Me encuentro con mi amigo Diego y con la sobrina de mi señora Florencia Ibáñez, estaban tomando cerveza sobre Carabobo y Crespo en Flores. Ellos estaban tomando con el auto que yo les alquilé. Les digo si me acompañaban a ir a buscar a un pasajero”, agregó Sotacuro.

Sobre el domicilio de Florencio Varela donde ocurrieron los asesinatos de las jóvenes, el acusado explicó que se trataba de una casa “chica, de un solo piso, creo que tiene un jardín en la entrada y tiene una reja”.

Encontraron dos cuerpos en Florencia Varela La casa donde fueron hallados los restos de las chicas. X

Según comentó Sotacuro, David lo llamó y le dijo que se vaya porque quería quedarse en la supuesta fiesta. Por lo tanto, Sotacuro volvió y dejó a su sobrina y a Diego en el Bajo Flores. Esa misma noche, David lo volvió a llamar y le pidió que lo pase a buscar y que le lleve una campera. “Lo espere en una estación de servicio y cuando lo veo venían todos mojados manchados de barro y yo pienso ‘se habrán peleado en la fiesta, era una fiesta peruana’”, señaló.

Por último, explicó que se fugo a Bolivia porque tenía miedo y remarcó que nunca entró a la casa en Florencio Varela. Una de las cosas que llamó la atención de los investigadores es que aquella noche Sotacuro cobró 600 mil pesos en lugar de 40 mil.

Triple crimen Florencio Varela Sotacuro X

Se conoció la declaración de la sobrina de Sotacuro

Asimismo, Florencia Ibáñez, otra de la detenidas, quien también se encontraba en el auto Volkswagen Fox de color blanco, declaró ante el fiscal y aseguró: “Estuve usando el auto desde la mañana. Mi tío me había pedido el auto como a las 21.00 hs del viernes 19 para ir a buscar un pasajero, un conocido de él y me dijo ‘vamos acompañame’. Fuimos los tres, Alex manejaba, yo iba al lado y mi tío atrás. De ahí fuimos hasta Florencio Varela, no recuerdo dirección”.

Víctor Lázaro Sotacuro El momento en que Víctor Lázaro Sotacuro se dirigía a la casa de Florencio Varela. Captura de video

Luego de estar varias horas esperando, volvieron al Bajo Flores. “Le dije que me vuelva a traer al bajo Flores, a mí y a Alex. Llegamos a eso de las 00.48. Me dejó y mi tío se fue con el mismo auto”, concluyó.