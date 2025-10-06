"Se llevaron a las tres pibas que mataron": se conocieron audios que complican a uno de los detenidos por el triple crimen

Se filtraron nuevos audios y chats que complican a Víctor Lázaro Sotacuro, el dueño del auto que se habría utilizado como vehículo de apoyo.

En las últimas horas, se filtraron nuevos audios y chats que complican a uno de los detenidos por el triple crimen de Florencio Varela. Cabe destacar que por el momento, hay nueve detenidos y se espera que en esta semana se realicen nuevas capturas.

Los mensajes que se dieron a conocer complican a Víctor Lázaro Sotacuro, el dueño del auto Volkswagen Fox de color blanco que se habría utilizado como vehículo de apoyo. La hipótesis que maneja la Justicia es que Sotacuro habría servido de logística para trasladar tanto a las víctimas como a los sicarios que las asesinaron.

Qué dicen los mensajes El periodista Ignacio González Prieto reveló que días después del triple crimen, la pareja de Sotacuro se comunicó con un vecino y le dijo: “El ‘chato’ se mandó una c... Le hizo de remís al ‘tarta’ y se llevaron a las tres pibas que mataron”. En el mismo mensaje, la mujer manifestó que “capaz él no sabía que las iban a matar”.

A su vez, se conocieron reveladores mensajes entre Sotacuro y su mujer. “No te preocupes, ya prendí fuego la camioneta”, señaló el detenido, sobre la camioneta blanca en la que viajaron las víctimas. “Tengo miedo y hambre. Ya crucé a Bolivia. No quería irme en colectivo”, dice otro de los mensajes. A lo que su mujer le respondió: “Bueno, pasate de nuevo al lado argentino y no te entregues ahí”.

Triple crimen Florencio Varela Sotacuro X