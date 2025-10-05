Etapa decisiva de la investigación del triple crimen narco: habrá más detenciones y se conocen detalles clave de la causa

El fiscal Carlos Arribas, a cargo de la causa por el triple crimen de Florencio Varela, adelantó que podrían concretarse nuevas detenciones en los próximos días.

El fiscal Carlos Arribas, responsable de la investigación por el triple crimen narco de Brenda Loreley Del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Morena Gutiérrez (15) en Florencio Varela, aseguró que la causa entra en una etapa decisiva. En diálogo con Radio con Vos, el funcionario judicial confirmó que hay allanamientos en curso y personas individualizadas que podrían ser detenidas en los próximos días.

"Estamos prontos a tener a todas las personas detenidas. Y las que no están detenidas, ya están con pedido de detención y captura", explicó Arribas, quien aclaró que por el momento no hay capturas vigentes, aunque el equipo de investigación trabaja sobre varios sospechosos identificados.

Por qué esta semana será clave en la investigación del triple crimen narco Los detenidos por el crimen en Florencio Varela

El fiscal destacó que esta semana "será vital" para el avance de la causa y adelantó que existen "dos o tres detenciones avanzadas". Además, señaló que esperan que gran parte de la investigación pueda cerrarse en los próximos días, especialmente en relación con las personas que ya están bajo arresto.

Dudas sobre "Pequeño J" Respecto al posible vínculo con el narcotráfico, Arribas se mostró prudente y evitó confirmar que se trate de un crimen narco. "Todavía no podemos determinar si 'Pequeño J' es el jefe de una banda. Hay menciones sobre drogas que atraviesan la causa, pero esta semana va a quedar más claro", precisó.