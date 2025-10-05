Se filtraron íntimos detalles de la detención de Pequeño J por el triple crimen: "Solo tenía monedas"

Este martes se produjo la detención de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “ Pequeño J ”, autor intelectual del triple crimen en el que fueron asesinadas Brenda Castillo, Morena Verdi y Lara Morena Gutiérrez. Uno de los oficiales a cargo explicó qué encontraron junto al detenido al momento de su captura.

Valverde Victoriano fue arrestado horas después que su mano derecha, Matías Ozorio, quien ya se encuentra en el país tras ser extraditado. Mientras tanto, Pequeño J deberá permanecer algunos meses detenido en Perú, en la cárcel de Cañete .

En el operativo de detención participaron de forma conjunta la Interpol, la Policía Nacional de Perú y personal de la Policía bonaerense. El director de la División Antidrogas de la Policía de Perú, Nilton Reinaldo Santos Villalta , informó en diálogo con TN que Victoriano no registra actividad migratoria, ni de entrada ni de salida, lo que significa que ingresó al país de manera ilegal.

Según explicó el director, lograron rastrearlo desde el momento en que abandonó Argentina a través de su teléfono celular , ya que se mantenía en contacto con alguien en el país, aparentemente una de sus parejas.

“La información fue compartida por la Policía bonaerense: todas las imágenes, la notificación roja de Interpol, el número de teléfono que él estaba usando y, lo más importante, la comunicación que mantenía con una persona que la Policía bonaerense ubicaba en Buenos Aires, quien también conocía los desplazamientos de ‘Pequeño J’ en territorio nacional. Hubo un intercambio de información en tiempo real”, explicó Villalta.

La detención se vio frustrada en un primer momento debido a un corte en una autopista. Villalta comentó: “Él optó por cambiar de vehículo, caminó y se subió a otro camión que transportaba pescado; iba en la cabina interna”.

La detención de Pequeño J

Finalmente, relató cómo se produjo la captura: "El personal logró ubicarlo. Subimos al camión, vimos su rostro, cotejamos su identidad, le preguntamos su nombre y aceptó ser Tony Valverde. Al ver al personal policial, ya sabía que lo estaban buscando. Luego de la intervención, manifestó que no era culpable de esos hechos y pidió que las autoridades realizaran la investigación correspondiente”.

En el momento de la detención, no tenía dinero en efectivo, solo un teléfono celular. En ese sentido, dijo que Pequeño J "solo tenía monedas".