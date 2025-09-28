Así llegó a Buenos Aires el quinto detenido por el triple crimen de Brenda, Morena y Lara: en pocas horas declarará

Lázaro Víctor Sotacuro, el quinto detenido por el triple crimen de Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez en Florencio Varela, arribó este domingo por la noche a Buenos Aires.

La causa por el triple crimen de Brenda del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15) sumó un nuevo avance este domingo, cuando Lázaro Víctor Sotacuro, señalado como el quinto detenido en el expediente, llegó a Buenos Aires desde Jujuy bajo un fuerte operativo de seguridad.

El sospechoso, de 41 años y nacionalidad peruana, había sido capturado el viernes por la noche en la localidad boliviana de Villazón, tras cruzar la frontera. En ese momento se encontraba oculto en un hostal y fue puesto a disposición de la justicia argentina. Posteriormente, permaneció alojado en el pabellón de máxima seguridad de la cárcel de Gorriti, en San Salvador de Jujuy.

Según confirmaron fuentes judiciales, el operativo de traslado comenzó este domingo por la mañana, minutos antes de las 11, y se extendió por más de siete horas. El viaje incluyó dos tramos: primero hacia Córdoba, donde la aeronave se detuvo para cargar combustible, y luego hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Sotacuro arribó a Buenos Aires a las 20.30 horas, custodiado por efectivos de la Policía Federal Argentina, y fue derivado a la Alcaldía de Ezeiza, donde pasará la noche. Este lunes será indagado por el fiscal de Homicidios de La Matanza, en el marco de una investigación que ya cuenta con otros cuatro detenidos.