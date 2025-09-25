Milei vuelve a Buenos Aires y se mostrará con Scioli en un evento internacional

El presidente Javier Milei regresa este viernes a las 8:30, tras su viaje a los Estados Unidos, donde consiguió un claro respaldo del Gobierno de Donald Trump . Si bien todavía no se le conoce la agenda al mandatario para lo que resta de mañana, fuentes oficiales precisaron que el sábado el líder libertario encabezará un evento internacional.

El mandatario dará un discurso a las 12 en la apertura de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT) en el Predio de La Rural, donde se mostrará con el secretario de Turismo y Deportes, Daniel Scioli .

Se concretará en el Día de Mundial del Turismo y contará con la presencia de Shaikha Nasser Al Nowais , Secretaria General electa de ONU Turismo y las principales autoridades del sector.

Durante 4 días FIT ofrecerá los atractivos turísticos de más de 50 países del mundo y las provincias argentinas. Además, Portugal será el país invitado de honor en esta edición.

El jefe de Estado buscará reactivar sus viajes a algunas provincias con el objetivo de apalancar votos para La Libertad Avanza en aquellos distritos donde pueda potenciar su apoyo popular.

Se estipula que concurra en los próximos días a Santa Fe, Córdoba, Mar del Plata, Corrientes, Chaco, San Juan y Mendoza, donde este lunes irán el ministro de Defensa, Luis Petri y su par de Seguridad, Patricia Bullrich. Se trataría de una gira inédita para Milei desde que es presidente dado que no se caracterizó en su gestión por visitas a todo el país y solo fueron viajes esporádicos y puntuales a algún socio político o charla en algún evento.

Mientras tanto, sigue definiendo detalles para lo que será el lanzamiento de su nuevo libro, previsto para el 6 de octubre en el Movistar Arena, de Buenos Aires, donde incluso piensa llevar adelante un show musical, tal como hizo una vez en el Luna Park.