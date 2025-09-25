Un candidato de Trump para la FED sumó su respaldo a Javier Milei: "Tiene nuestro 100% de apoyo"

Kevin Hassett es un asesor clave de Donald Trump que será su candidato para la Reserva Federal de Estados Unidos. En una entrevista, le dio su espaldarazo a Javier Milei.

Kevin Hassett, asesor clave del presidente Donald Trump y posible candidato para la FED (Reserva Federal de EE.UU.), expresó un fuerte respaldo al gobierno de Javier Milei. En una entrevista con Fox Business, Hassett aseguró que la Casa Blanca será un aliado incondicional para Argentina y que el presidente Milei "está en el camino correcto".

¿Qué dijo el asesor de Donald Trump sobre Argentina? Kevin Hassett, una de las voces económicas más influyentes del entorno de Donald Trump, dio una contundente declaración a favor del gobierno de Javier Milei: "Tiene nuestro 100% de apoyo".

Esto se en un contexto de creciente acercamiento entre ambos países. La Casa Blanca está articulando una serie de medidas para apuntalar las reservas del Banco Central argentino y brindar asistencia financiera directa. Esta semana, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó que negocia con Argentina un swap por US$20.000 millones, además de la posible compra de deuda pública nominada en dólares y otras formas de asistencia.