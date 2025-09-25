Sandra Pettovello llega el viernes a Mendoza para cerrar la gira del tren de Capital Humano

La ministra de Capital Humano , Sandra Pettovello , visitará Mendoza el viernes a la tarde. La funcionaria del presidente Javier Milei estará en La Paz para cerrar la gira del tren de asistencia social que estuvo recorriendo la provincia durante el mes de septiembre.

La presencia de Sandra Pettovello en Mendoza la confirmaron desde el entorno de Alfredo Cornejo durante su visita a Chile para participar del XXIV Comité de Integración Pehuenche 2025.

El gobernador está actualmente en Talca y por la tarde irá a Santiago de Chile para viajar el viernes a primera hora en avión a Mendoza. De esta forma llegará a tiempo a La Paz para recibir a Petovello.

Esta semana el mandatario provincial recorrió el sur provincial: San Rafael, General Alvear y Malargüe. Además de los actos oficiales -entrega de viviendas e inauguraciones en hospitales de la zona- Cornejo se hizo un espacio en la agenda para estar presente en el cumpleaños de Celso Jaque.

El tren del Ministerio de Capital Humano es una propuesta de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia que cumple un rol clave en la prevención de situaciones de vulnerabilidad. Su objetivo es anticiparse a problemáticas sociales mediante la detección temprana de patologías de riesgo y, al mismo tiempo, reforzar la atención primaria de la salud en la provincia.

Además permite identificar casos que requieran acciones específicas y planificar nuevas estrategias con base en los resultados obtenidos. Su llegada a Mendoza es fruto del trabajo conjunto entre el Gobierno provincial y el nacional.

La primera estación fue Palmira (San Martín), donde le brinda atención a la comunidad entre el lunes y el viernes. Posteriormente, del 8 al 12 de setiembre, el tren se trasladará a Lagunita, en Las Heras, y luego continuará en Beltrán, Maipú, a mediados de mes.

En cada parada, especialistas de salud del sistema provincial y de la Nación ofrecen atención odontológica, clínica general, fonoaudiológica, pediátrica y nutricional, inmunizaciones con vacunas del calendario nacional y diagnósticos por imágenes (mamografías y radiografías).